Apple's kommende iPhone-lansearringsevenemint en de mooglike ynfloed dêrfan op oandielprestaasjes

Apple is ynsteld om har lêste iPhone-model, de iPhone 15, te ûntbleatsjen op har heul ferwachte lansearringevenemint, "Wonderlust." Histoarysk hat Apple's oandiel de neiging om te prestearjen yn 'e seis moannen nei in iPhone-lansearring. Binnen ien oant trije moannen nei it evenemint beweecht de oandiel lykwols yn oerienstimming mei de merk, neffens Morgan Stanley-analist Erik Woodring. Nettsjinsteande dizze positive trend hat Apple's oandiel yn 'e resinte sesjes útdagings tsjinkaam fanwegen rapporten fan Sina dy't it gebrûk fan iPhones yn oerheidsynstânsjes en steatsbedriuwen ferbiede. Dizze útdagings, tegearre mei in swakkere makro-ekonomyske eftergrûn en fertraging fan konsumintútjeften, hawwe bydroegen oan in 4.4% delgong yn Apple-oandielen dizze moanne.

Analysten sjogge nau nei foar elke ynfloed op fraach fan potensjele priisferhegingen foar de iPhone 15 Pro-modellen. Barclays-analist Tim Long foarseit dat der tsjinwyn sil wêze oan ferkocht ienheden, benammen troch ferhege gemiddelde ferkeapprizen tsjin in swakker algemien ekonomysk klimaat. Wall Street-ferwachtingen foar de iPhone fan dit jier omfetsje lytse updates lykas in fernijde ynterne prosessor, frame, USB-C-poarten, en mooglik opwurdearre kamera, batterij en prosessor foar de Pro-modellen. De Apple Watch wurdt ek ferwachte om in ferbettere batterij en nije bandkleuren te ûntfangen.

Mei de mooglikheid fan priisferhegingen foar Pro-modellen, ferwachtsje guon analisten in ympuls yn skattingen fan iPhone-ynkomsten. Angelo Zino fan CFRA suggerearret dat it ferheegjen fan prizen kin tanimme skatten ynkomsten mei 6% oan 8%. Nettsjinsteande spekulaasjes oer potinsjele priisferhegingen en it ûntbrekken fan in "wow"-faktor yn 'e produktlansearring fan dit jier, binne Apple's konsekwinte bouwkwaliteit, software-updates en winst fan merkdiel erkend troch analisten as positive bydragende faktoaren.

By it beskôgjen fan de ynfloed op Apple-oandielen is it wichtich om te notearjen dat histoaryske trends in potensjeel swakkere perioade foarstelle, mei resint nijs út Sina en tekens fan fersachtsjen fan konsuminteútjeften. Morgan Stanley's Woodring jout oan dat Apple's lansearingseveneminten faak resultearje yn in "ferkeapje-it-nijs" senario, mei oandielen dy't sawat 15 basispunten ûnderprestearje op 'e dei fan' e lansearring en bliuwend yn oerienstimming mei de merk yn 'e folgjende ien oant trije moannen. Gegevens út it ferline litte lykwols ek sjen dat Apple-oandielen de merk gemiddeld hast 14% hawwe prestearre yn 'e trije moannen foarôfgeand oan in lansearring, en mei hast 19% yn' e seis moannen foarôfgeand. Dit jout oan dat hoewol d'r in swakkere prestaasje op koarte termyn kin wêze, ynvestearders dy't fêsthâlde koenen sjen dat oandielen yn 'e seis moannen nei it evenemint gemiddeld 8% outperformearje.

Foarútsjocht, Wall Street sjocht in positive lange-termyn perspektyf foar Apple-oandielen, mar it kin tiid duorje foar dizze tailwinds om te materialisearjen. It is essensjeel om de potinsjele ynfloed te beskôgjen fan rûzings en ferwachtingen foar lege keapside foar platte ferstjoeringen op 'e oandielprestaasjes fan dit jier. Wylst Apple's oandielwurdearring ferhege bliuwt yn ferliking mei histoaryske nivo's, binne d'r faktoaren lykas opheinde fraach en maklike fergelikingen fan jier nei jier dy't Apple positionearje foar outperformance yn it nije jier.

boarnen:

- Morgan Stanley analyst Erik Woodring

- Barclays analist Tim Long

- CFRA analist Angelo Zino

– Jefferies analist Andrew Uerkwitz

- Bernstein (data analysearre)

- Apple's wrâldwide ûntwikkelderskonferinsje