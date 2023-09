Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme as Johnny Cage

De heul ferwachte Mortal Kombat 1 sil gau frijlitten wurde, en ien fan 'e meast spannende iepenbieringen wie it opnimmen fan akteur en martial artist Jean-Claude Van Damme as it karakter Johnny Cage. Van Damme syn belutsenens by it spul is benammen wichtich om't hy in wichtige rol spile yn 'e skepping fan Mortal Kombat sels.

Doe't de ûntwikkelders, Ed Boon en John Tobias, wurken foar Midway, hienen se yn 't earstoan Van Damme benadere om te stjerren yn in arcade-spiel. De akteur wegere lykwols it oanbod, wat Boon en Tobias liede om har eigen orizjinele fjochtspulprojekt yn plak te ûntwikkeljen. Dit beslút resultearre úteinlik yn 'e berte fan Mortal Kombat.

No, yn in resinte optreden op 'e talkshow Hot Ones, ûntbleate Ed Boon de earste blik op Van Damme as Johnny Cage. Tidens it ynterview besprutsen Boon de skiednis fan 'e akteur mei de franchise, wylst hy de waarmte fan in 71,000 Scoville-ienheid hjitte wjuk fernearde. Boon liet witte dat se yn it ferline meardere pogingen dien hiene om Van Damme derby te krijen, mar dizze kear sloegen se goud en wisten se syn dielname feilich te stellen.

Yn it snippet fan Van Damme as Cage sjogge wy him tariede op in oare ferzje fan Johnny Cage yn syn Hollywood-hûs. It kostúm docht tinken oan Van Damme's jongere dagen, benammen syn rollen yn Bloodsport en Kickboxer, mei de byldbepalende outfit dy't bestiet út in riem, slippers en spandex-shorts.

Mortal Kombat 1 hat ek oare bekende gesichten fan ferneamden, ynklusyf Megan Fox as Nitara, John Cena as Peacemaker, Antony Starr as Homelander, en JK Simmons as de stim fan Omni-Man. Dizze karakters meitsje diel út fan it earste Kombat Pack fan it spultsje.

Fans wachtsje op 'e frijlitting fan Mortal Kombat 1, dy't op septimber 19 lansearre wurdt foar Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, en Xbox Series X. Early tagong is beskikber foar fiif dagen fia de Premium Edition, dy't it spultsje omfettet. , de earste Kombat Pack, en de Jean-Claude Van Damme Johnny Cage skin.

