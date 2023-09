It iere potinsjeel fan digitale marketing en de groei fan anthology marketinggroep

Mary Fastenau, de senior partner by Anthology Marketing Group, reflektet oer de iere dagen fan it ynternet en har potensjeel foar digitale marketing. Yn 'e midden fan' e jierren '90, wylst se wurke by Starr Seigle Communications, realisearre Fastenau dat it ynternet in lykweardich platfoarm levere foar bedriuwen fan alle grutte om te konkurrearjen. Se hie in "aha" momint doe't se in firtuele rûnlieding makke troch it Halekulani-hotel en ien boekte de presidintssuite nei't se de rûnlieding sjoen hie. De ynkomsten generearre út dizze boeking dekken de kosten fan it bouwen fan 'e webside fan it hotel.

Fastenau beklammet it foardiel fan digitale marketing om te testen en te garandearjen dat hypotezen eins relevant binne foar echte minsken. Sels mei goed ûndersochte hypotezen lit digitale marketing bedriuwen gegevens sammelje en ynformeare besluten nimme op basis fan echte brûkersynteraksjes.

Starr Siegle Communications waard úteinlik Anthology Marketing Group yn 2007. Hjoed is Anthology Marketing Group in part fan Finn Partners, in wrâldwiid marketing- en kommunikaasjebedriuw. It buro fertsjintwurdiget ferskate kliïnten lykas Hawai'i Pacific Health, Hawai'i Tourism Authority, Hawaiian Telcom, en 'Iolani School. Anthology Marketing Group is it grutste yntegreare marketing- en kommunikaasjeburo wurden yn 'e steat Hawaï.

Servco Pacific Inc., oprjochte yn 1919 as in reparaasjegaraazje foar twa auto's oan 'e Noardkust fan O'ahu, is it grutste partikuliere bedriuw fan Hawaï mei operaasjes yn 'e Feriene Steaten en Austraalje. Begeliede troch in wearde-oandreaune saaklike model, Servco Pacific besit bedriuwen yn auto distribúsje en detailhannel, auto dielen, muzykynstruminten, en venture capital. As it bedriuw evoluearret, is it fan doel ynnovative mobiliteitsoplossingen te leverjen om te foldwaan oan 'e behoeften fan klanten en mienskippen yn Hawaï en fierder.

