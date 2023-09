Mei Apple's jierlikse produktlansearringsevenemint yn septimber krekt om 'e hoeke, wachtsje ynvestearders grif op' e ûntbleating fan 'e heul ferwachte iPhone 15. Soargen oer Sina hawwe lykwols de lêste dagen in skaad smiten oer de stock fan' e techgigant. Rapporten fan in mooglike ferbod op oerheidsmeiwurkers mei it brûken fan iPhones en oare apparaten fan bûtenlânske merken op it wurk yn Peking hawwe wat ûnwissichheid feroarsake.

Nettsjinsteande dizze soargen hie Apple's oandiel goed prestearre foarôfgeand oan it nijs út Sina. Nei in koarte hit op fearnsjier earnings yn augustus, gie de oandiel oer 9% yn 'e wiken foarôfgeand oan 5 septimber. Histoarysk is de perioade foarôfgeand oan it jierlikse produktevenemint fan Apple bullish west foar de oandielen fan it bedriuw, benammen sûnt 2016 doe't Apple begon te prestearjen as de S&P 500.

As wy werom sjogge op Apple's prestaasjes yn foargeande jierren, sjogge wy in mingd rekord. Yn 2016 ferhannele de oandiel flak foardat se hast 7% sprongen nei it mediaevenemint. Yn 2017 rûnen de oandielen leger foardat se opstutsen om it jier te einigjen. 2018 seach lykwols in delgong nei it barren, wylst 2019 en 2020 signifikante winsten ûnderfûnen. Yn 2021 foel de oandiel foar't rally nei it evenemint, en yn 2022 stroffele it yn 'e neisleep.

De lansearring fan dit jier, oantsjut as "Wonderlust", is ynsteld om in presintaasje op te nimmen fan CEO Tim Cook fan Apple's haadkantoar yn Cupertino, Kalifornje. It resinte nijs oangeande it mooglike ferbod op iPhone-gebrûk troch Sineeske regearingmeiwurkers hat de ferwachting foar it evenemint allinich ferhege.

Wylst Apple's oandiel ferline wike ferlies lijen, sjogge in protte analisten de ferkeap as tefolle. Wedbush Securities, bygelyks, is fan betinken dat Apple's oandielwinsten yn 'e Sineeske smartphonemerk de potensjele ynfloed fan in regearferbod opwekke. Goldman Sachs skat dat sa'n ferbod sa'n 7.5% fan 'e wurksume befolking fan Sina soe beynfloedzje en in 1% ynfloed hawwe op Apple's ynkomsten.

Jim Cramer, in promininte ynvestearder, bliuwt stean by syn optimistyske sicht op Apple, en stelt dat Sineeske konsuminten noch altyd Apple-produkten keapje. Nettsjinsteande soargen oer Sina, bliuwe Apple-oandielhâlders hoopfol foar de lansearring fan iPhone 15 en wachtsje gretig op de oankundiging.

