Mortal Kombat 1 is ynsteld om in spannende cast fan ferneamden te hawwen, ynklusyf JK Simmons, John Cena, en Megan Fox. Ien fan 'e meast opfallende tafoegings oan it spultsje is lykwols aksjestjer fan' e jierren '80 Jean-Claude Van Damme, dy't in cameo-optreden makket as Johnny Cage. Mei-skepper fan searje Ed Boon hat de yn-game-likens fan Van Damme online dield, en iepenbiere it uterlik fan syn karakter.

Yn in nijsgjirrige marketingbeweging ferskynde Boon koartlyn op 'e YouTube-show "Hot Ones" hosted troch First We Feast. Tidens syn optreden fan 14 minuten besprutsen Boon Mortal Kombat 1 en de skiednis fan 'e searje, wylst hy ferskate waarme sauzen mei kipfleugels sampling. De fideo toande ek wat gameplay-footage, ynklusyf in koarte glimp fan Van Damme's karakter op it 5:52-mark. Yn 'e klip pompt Van Damme de loft, draait de fûgel om en liket in opfallende oerienkomst mei syn jongere sels.

Boon dielde ek in yntrigearjend ferhaal oer hoe't Van Damme's belutsenens by Mortal Kombat 1 de searje in folsleine sirkel bringt. Hy die bliken dat it spultsje ûntstie út de mislearre pogingen fan NetherRealm Studios om in spultsje te meitsjen dy't sintraal rûn Jean-Claude Van Damme sawat 30 jier lyn. Nettsjinsteande it earste ferset fan Van Damme, slagge it team úteinlik om syn dielname te befeiligjen, in spannend momint foar it ûntwikkelingsteam te meitsjen.

Van Damme as Johnny Cage sil diel útmeitsje fan Mortal Kombat 1's lansearde Kombat Pack DLC, útbrocht op septimber 19th foar PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, en PC.

