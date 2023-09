Ynvestearder Dan Niles Dumps Apple Shares, Bets tsjin Tech Giant

Ferneamde ynvestearder Dan Niles makke tongersdei krantekoppen doe't hy syn beslút iepenbiere om syn Apple-oandielen te ferkeapjen en in wichtige koarte posysje te nimmen tsjin de techgigant. Niles, de oprjochter en senior portefúljebehearder fan it Satori Fûns, kundige de beweging oan op X (eartiids Twitter) en stelde: "$ AAPL ferkocht en no ús grutste single stock short."

Niles hie yn earste ynstânsje Apple-oandielen kocht op 18 augustus, mar begon se woansdei te ferkeapjen, mei oanlieding fan ferskate redenen foar syn beslút. Ien soarch dy't hy markearre wie it potinsjele risiko dat ûntstiet út it plan fan Sina om in ferbod op iPhone-gebrûk út te wreidzjen nei steatsbedriuwen. Dit nijs, lykas rapportearre troch Bloomberg, foege ta oan 'e nei ûnderen druk op Apple's oandiel, dy't al twa opienfolgjende dagen wie ôfnommen, wat resultearre yn ferliezen fan mear dan 6% foar de wike.

Derneist spruts Niles eangst út oangeande de opkomst fan Huawei, in telekommunikaasjebedriuw basearre yn Shenzhen. Huawei ûntbleate koartlyn har lêste mobile bestjoeringssysteem, HarmonyOS 4, tegearre mei in ferbettere AI-assistint, wat in fernijde poging oanjout om har smartphone-bedriuw te fersterkjen. Niles sjocht dit as in potinsjele bedriging foar Apple's merkoandiel.

Fierders is Niles fan betinken dat it trochstarten fan betellingen foar studinteliening kin liede ta konsuminten dy't har beurs strakke, potinsjeel beynfloedzje op de fraach nei Apple's nije iPhone-modellen dy't yn 'e hjerst sille lansearje.

As lêste wiisde de ynvestearder op soargen oer de ferhege wurdearring fan Apple, sjoen syn resinte delgong yn ynkomsten yn 'e ôfrûne pear kwartalen. Niles stelde de priis-tot-winst-ferhâlding fan it bedriuw foar it jier 2023 yn fraach, fergelike it mei de S&P-ferhâlding en suggereare dat ynvestearders de premium-wurdearring fan Apple kinne begjinne te twifeljen.

Gearfetsjend, it beslút fan Dan Niles om syn Apple-oandielen te ferkeapjen en te wedzjen tsjin it bedriuw wjerspegelet soargen oer it potinsjele ferbod fan Sina, de opkomst fan Huawei, it mooglike dampen fan konsumintefraach, en Apple's ferhege wurdearring yn ferliking mei har resinte finansjele prestaasjes. As in breed folge ynvestearder hat de beweging fan Niles de oandacht lutsen op 'e útdagings en risiko's foar ien fan' e meast weardefolle technologybedriuwen yn 'e wrâld.

