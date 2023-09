Harvard-ûndersikers lansearje sintrum om digitaal wolwêzen te studearjen

De Graduate School of Education fan Harvard University is ynsteld om nije moanne it Centre for Digital Thriving te iepenjen, in ûndersykssintrum dat it digitale wolwêzen fan teenagers sil ûndersykje. It sintrum sil gearwurkje mei universiteiten, professionals yn mentale sûnens, oplieders en famyljes om ûndersyk te dwaan en ynsjoch te krijen yn 'e ynfloed fan technology op it psychologysk en emosjoneel wolwêzen fan adolesinten.

Ien fan 'e haaddoelen fan it sintrum is om de útdagings en kânsen te begripen dy't technology oan jonge minsken presintearret. De ûndersikers binne fan doel om te ûndersykjen hoe't it gebrûk fan digitale apparaten en platfoarms ferskate aspekten fan it libben fan teenagers beynfloedet, ynklusyf har mentale sûnens, sosjale relaasjes en akademyske prestaasjes.

Troch de digitale gewoanten fan tieners te bestudearjen, hopet it sintrum strategyen en yntervinsjes te identifisearjen dy't posityf digitaal wolwêzen befoarderje kinne. Dit kin omfetsje it oplieden fan âlders, oplieders en teenagers sels oer sûne digitale gewoanten, lykas it ûntwikkeljen fan ark en boarnen dy't har online ûnderfiningen kinne ferbetterje.

De ûndersiiksbefiningen fan it sintrum sille weardefol wêze net allinich foar âlders en ûnderwizers, mar ek foar beliedsmakkers en technologybedriuwen. It sil evidint-basearre ynsjoch leverje yn 'e effekten fan technology op teenagers en helpe by it ynformearjen fan de ûntwikkeling fan belied en rjochtlinen dy't ferantwurde en foardielige gebrûk fan digitale platfoarms befoarderje.

Oer it algemien is it Centre for Digital Thriving oan 'e Harvard University fan doel de kloof te brêgen tusken ûndersyk en praktyk op it mêd fan digitaal wolwêzen. Troch strang ûndersyk út te fieren en mei ferskate belanghawwenden yn te gean, besiket it in better begryp te meitsjen fan 'e komplekse relaasje tusken teenagers en technology en bydrage oan 'e ûntwikkeling fan strategyen dy't har wolwêzen yn it digitale tiidrek ferbetterje.

