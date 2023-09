Hands-On Preview fan Forza Motorsport: Wat te ferwachtsjen

Gearfetting: Nei in gat fan seis jier makket Forza Motorsport einlings har werom mei in nije ynstallaasje set dy't sil wurde frijlitten op oktober 10, 2023. De gameplay-foarbyld jout ynsjoch yn 'e nije funksjes en ferbetterings dy't spilers kinne ferwachtsje. It foarbyld rjochtet him op 'e inisjele spielbere yntro, mei de Chevrolet Corvette E-Ray en de Cadillac V-Series.R, lykas ek de trije-race tutorialsearje. De gameplay toant nije spoaren, ynklusyf it Hakone-sirkwy, en markeart de ferbettere grafiken en oandacht foar detail. Ien opmerklike feroaring is de nije oanpak fan 'e karriêremodus, mei upgrades dy't wurde ûntskoattele mei 'Car Points' fertsjinne troch gameplay ynstee fan kocht mei credits. It foarbyld neamt ek de tafoeging fan oefensesjes en mikrosektoren op 'e sirkwy, en leveret in mear immersive en útdaagjende raceûnderfining. Spilers kinne ek kieze harren startposysje op it roaster, wêrtroch in persoanlike racing ûnderfining. It artikel slút ôf troch te neamen dat it foarbyld is beheind ta de tutorialsearje, sadat oare aspekten fan it spul, lykas multiplayer en fergees spiel, noch moatte wurde besprutsen.

Definysjes:

- Forza Motorsport: in populêre racing simulaasje fideospultsjesearje ûntwikkele troch Turn 10 Studios en publisearre troch Xbox Game Studios.

- Chevrolet Corvette E-Ray: in hybride sportauto op alle tsjillen produsearre troch Chevrolet, te sjen as ien fan 'e omslachauto's yn Forza Motorsport.

- Cadillac V-Series.R: in sportprototype raceauto produsearre troch Cadillac, bekend om syn prestaasjes en súkses yn races lykas de 24 oeren fan Le Mans.

- Hakone circuit: in fiktyf spoar basearre yn Japan, yntrodusearre yn 'e nije Forza Motorsport.

- Car Points: in faluta fertsjinne troch gameplay yn Forza Motorsport, brûkt om upgrades foar yndividuele auto's te ûntsluten.

boarnen:

- Luke Reilly. "Forza Motorsport - septimber 2023 Hands-on Preview." IGN.