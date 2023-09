Ierlân omearmet Cashless Trend: Wat betsjut it foar konsuminten?

Ierske klanten wurde hieltyd faker frege om elektroanysk te beteljen ynstee fan cash te brûken. In protte bedriuwen, ynklusyf Ryanair en libbensstylwinkel Oliver Bonas, hawwe keazen om folslein cashless te gean. Yn 2022 waard 54% fan 'e transaksjes yn Ierlân betelle mei cash, fergelike mei lannen lykas Itaalje, Spanje en Dútslân wêr't cashgebrûk noch heger wie.

De beweging nei digitale betellingen bringt gemak en elimineert de needsaak om cash te dragen, mar it makket ek soargen. Privacy is in wichtich probleem, mei soargen oer digitale stellerij, fraude, en it dielen fan persoanlike ynformaasje. Cash bliuwt essensjeel foar de digitaal marginalisearre en kwetsbere. It biedt in kontingint as elektroanyske betellingssystemen mislearje, en it biedt gruttere kontrôle oer útjeftekosten, benammen as jo reizgje bûten de eurosône.

Nettsjinsteande it gemak fan digitale betellingen, fereaskje wetlike tenderwetten bedriuwen net altyd om cash te akseptearjen. Yn 2010 advisearre de Europeeske Kommisje "ferplichte akseptaasje" fan cash yn 'e eurosône, mar it joech ek útsûnderingen. Oanbieders kinne jild wegerje yn útsûnderlike omstannichheden, lykas it oanbieden fan delsetting fan in skuld fan minder as € 5 mei in biljet fan € 200. Yn Ierlân wurdt it gebrûk fan cash regele troch kontraktwet, en bedriuwen kinne kieze om jildbetellingen te wegerjen ûnder bepaalde omstannichheden.

Wylst de beweging nei in cashleaze maatskippij foardielen biedt, is it wichtich om de gefolgen foar ferskate groepen konsuminten te beskôgjen. Privacy en tagonklikens bliuwe krityske faktoaren yn 'e oanhâldende oergong.

Boarnen: Sintrale Bank fan Ierlân, Europeeske Kommisje