Sjonger Grimes hat in iepenbier pleit dien oan har eks-partner, Elon Musk, om har te tastean har soan te sjen. It pleit waard útjûn yn in no wiske tweet as antwurd op de post fan skriuwer Walter Isaacson oer de twilling fan 'e Tesla-oprjochter mei syn hjoeddeistige partner Shivon Zilis. Grimes utere har frustraasje om har soan net te sjen, en stelde dat de situaasje har famylje útinoar hat skuord. Twitter-comms reagearren op har tweet mei in auto-antwurde-e-post dy't stelde dat se har gau weromkomme soene.

Grimes en Elon Musk diele in soan mei de namme X AE A-Xii en in dochter mei de namme Exa Dark Sideræl Musk. It nijs fan 'e oankomst fan' e twilling waard pas yn july 2022 iepenbier makke, ferskate moannen nei't se berne waarden yn novimber 2021. It pear hie earder skieden yn 2021, mar fermoedsoene koart om har dochter te ferwolkomme fia surrogaat yn desimber fan itselde jier. Grimes kundige lykwols har twadde split just trije moanne letter oan.

Elon Musk hat acht oare bern út eardere relaasjes. Hy en eks-frou Justine Wilson hienen in soan, Nevada, dy't tragysk ferstoar op 10 wiken âld. De oarsaak fan 'e dea wie it ynienen bernedeasyndroam.

De relaasje fan Grimes en Elon Musk is it ûnderwerp fan in protte publike belangstelling, mei har optredens op hege profyl by eveneminten lykas it Met Gala. De arranzjemint fan it pear en de tagong fan Grimes ta har soan binne no in kwestje fan soarch wurden. Fertsjintwurdigers foar Grimes hawwe noch net reagearre op fersiken om kommentaar.

boarnen:

1) [Boarneartikeltitel] (boarne-url)

2) [Boarneartikeltitel] (boarne-url)