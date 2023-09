Yntroduksje fan de GoPro Hero 12 Black: funksjes, priis en spesifikaasjes

De heul ferwachte GoPro Hero 12 Black is koartlyn lansearre yn Yndia, en biedt in ferskaat oan spannende funksjes en ferbetterings foar it fêstlizzen fan prachtige foto's en fideo's. Priis op Rs. 45,000 foar de standert ferzje en Rs. 65,000 foar de Creators Edition, dizze aksjekamera is wis te lûken sawol profesjonele makkers as aventoer entûsjasters.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e GoPro Hero 12 Black is har HDR-stipe foar sawol 5.3K as 4K fideo-opname. Dit soarget foar ferbettere dynamyske berik, wat resulteart yn riker, mear detaillearre byldmateriaal. Derneist is in nije fertikale opnamemodus yntrodusearre, wêrtroch brûkers foto's en fideo's kinne fange yn in 9:16-aspektferhâlding. De kamera omfettet ek funksjes lykas TimeWarp, Time Lapse, Night Effects, en Night Lapse.

De Hero 12 Black hat ferbettere stabilisaasje mei HyperSmooth 6.0 mei AutoBoost. Troch fjouwer kear mear gegevens te analysearjen, leveret de kamera noch soepeler byldmateriaal. It stipet ek GP Log + LUTS en biedt 10-bit kleur, oantreklik foar profesjonele fideografen en fotografen.

Foar dyjingen dy't ynteressearre binne yn fotografy, yntrodusearret de GoPro Hero 12 Black in nije funksje neamd Interval Photo. Hjirmei kinne brûkers tiidfoto's meitsje fan 0.5 sekonden oant 120 sekonden, perfekt foar it meitsjen fan prachtige time-lapse-sekwinsjes.

Ien spannende tafoeging oan 'e Hero 12 Black is de draadloze audio-opnamemooglikheden. Brûkers kinne har Bluetooth-koptelefoan ferbine mei de kamera, wêrtroch seamless draadloze audio-opname, stimkommando's en kameraalarms kinne wurde. De kamera kin tagelyk ferbine mei maksimaal fjouwer Bluetooth-apparaten.

Oandreaun troch de GP2-prosessor en foarsjoen fan in 1/1.9-inch sensor, biedt de Hero 12 Black in breder 177-graden sichtfjild mei de Max Lens Mod 2.0. It komt mei in 2.27-inch touchscreen-display oan 'e efterkant en in 1.4-inch non-touch-display oan' e foarkant.

De batterijlibben is ek ferbettere mei de nije 1,720mAh Enduro-batterij, dy't oant twa kear de batterijlibben leveret yn ferliking mei it foarige model. De kamera is ek wetterdicht oant 10 meter of 33 fuotten sûnder in beskermjende koffer.

De GoPro Hero 12 Black is no beskikber foar foarbestelling en sil tagonklik wêze foar oankeap fia online en offline retailers yn Yndia fan septimber 13. De GoPro Hero 11 Black sil oanbean wurde tsjin in redusearre priis, en de Max Lens Mod 2.0 wurdt ferwachte ein novimber beskikber te wêzen.

Boarne: Dizze ynformaasje is basearre op in artikel publisearre op Live Mint, mei de titel "GoPro Hero 12 Black Launched in India; Priis, spesifikaasjes, en mear. ”