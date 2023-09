Republikeinske wetjouwers yntrodusearje wetsfoarstel om digitale faluta fan Sintrale Bank te blokkearjen

Republikeinske wetjouwers yn 'e FS hawwe gjin tiid fergriemd yn it bringen fan wetjouwing oan' e hûsflier dy't rjochte is op it blokkearjen fan 'e ynfiering fan in sintrale bank digitale faluta (CBDC). House Majority Whip Tom Emmer sil de Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act opnij ynfiere, dy't as doel hat om te foarkommen dat de Federal Reserve en har lidbanken in digitale ferzje fan 'e dollar útjaan en it brûke om monetêr belied út te fieren.

CBDC's hawwe yn 'e ôfrûne jierren populariteit krigen, mei safolle as 130 lannen, dy't 98% fan' e wrâldekonomy fertsjintwurdigje, dy't digitale ferzjes fan har faluta ferkenne. Se binne lykwols kontroversjeel ûnder krypto-entûsjasters en konservativen, om't, yn tsjinstelling ta tradisjonele krypto-faluta, CBDC's in monetêre ferbining meitsje tusken partikuliere boargers en de oerheid.

Ien fan 'e wichtichste soargen is dat oerheden CBDC's kinne brûke om unbeheinde tagong te krijen ta finansjele gegevens fan partikuliere boargers, wat liedt ta soargen oer ferbettere tafersjoch. Kritisy beweare dat de mooglike tagong ta en eksploitaasje fan brûkersgegevens de foardielen fan lege transaksjekosten en tanommen finansjele ynklúzje opweidzje.

De Biden-administraasje hat oanjûn dat d'r gjin plannen binne om in CBDC út te jaan, mar GOP-wetjouwers bliuwe skeptysk fanwegen de begjinnende stappen nommen troch de Federal Reserve, lykas ûndersyks- en pilotprogramma's, om de mooglikheid te ûndersykjen fan in CBDC.

It bywurke wetsfoarstel fan Tom Emmer fan hûs mearderheid besiket it evoluearjende lânskip foar digitale assetbelied oan te pakken. It yntroduseart in ferbod op "intermediated CBDCs", dy't wurde útjûn troch de Federal Reserve, mar beheard troch retailbanken en oare finansjele ynstellingen ynstee fan direkt troch de Fed. Dit is it model dat Sina brûkt foar syn digitale yuan.

It wetsfoarstel ferwideret ek in bepaling dy't de Fed fereasket om CBDC-pilotprogramma's of stúdzjes oan it Kongres te rapportearjen, om't dizze problemen wurde behannele yn aparte rekkens. Wylst anty-CBDC-wetjouwing dit jier net wierskynlik sil trochjaan fanwege demokratyske kontrôle fan 'e Senaat en it Wite Hûs, hoopje foarstanners fan it wetsfoarstel it publyk bewust te meitsjen oer de mooglike neidielen fan CBDC's.

It bywurke wetsfoarstel komt foar in harksitting fan 'e Hûs Financial Services subkommisje oer CBDC's, en foarsitter fan Securities and Exchange Commission Gary Gensler wurdt ferwachte om te tsjûgjen oer syn oanpak foar regeljouwing fan digitale aktiva foar de Senaat Banking Committee.