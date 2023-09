De kontroversjele útrol fan Google's Privacy Sandbox

Gearfetting: Google's útrol fan har Privacy Sandbox, in advertinsjeplatfoarm dat de websiden fan brûkers folget en advertinsjeûnderwerpen genereart om te dielen mei websiden, krijt wiidferspraat omtinken. It platfoarm, earder bekend as FLoC en Topics API, hat ferset tsjinkaam, mar wurdt yn produksjebuilden skood. Nettsjinsteande de glitzy blogpost op 'e foarside foar it werynrjochting fan Chrome, waard de oankundiging fan it advertinsjeplatfoarm ferburgen op' e privacysandbox.com-side, wat suggerearret Google's kennis fan syn ympopulariteit. Chrome-brûkers sille in pop-up-notifikaasje krije oer de útrolde "ad privacy" funksje, mei Google beweart dat it in stap is nei in mear privee web. It nije advertinsjeplatfoarm, dat Google fan plan is te brûken as alternatyf foar trackingcookies fan tredden, hat lykwols beheiningen en is allinich beskikber op Chromium-browsers. De ferhuzing wurdt sjoen as in reaksje op it beslút fan Apple om koekjes fan tredden yn Safari te blokkearjen, wat ynfloed op de ynkomstenstream fan Google. De Electronic Frontier Foundation hat krityk op Google's FLoC, en drong oan op in bettere tracking-oplossing ynstee fan it folslein opnij útfine fan tracking.

