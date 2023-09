Google Pixel Watch om septimber Android Security Patch te ûntfangen

Verizon hat iepenbiere dat de Google Pixel Watch is pland om in nije software-update te ûntfangen, markearre as ferzje RWDC.230905.003, dy't de septimber Android-befeiligingspatch foar horloazjes omfettet. De releasedatum wurdt oanjûn as septimber 11, wat oanjout dat de fernijing hjoed beskikber wêze moat foar brûkers.

Wylst gjin ekstra details waarden levere, wurdt ferwachte dat de fernijing primêr sil rjochtsje op 'e lêste Android-befeiligingspatches, wat suggerearret dat it in relatyf lytse update kin wêze. Fierdere ynformaasje as offisjele oankundigingen fan Google oangeande de frijlitting binne op it stuit ûnbekend.

It is de muoite wurdich op te merken dat Google de útrol befêstige hat fan build RWDC.230905.003 foar de Pixel Watch, omfetsje sawol LTE as Bluetooth / WiFi-modellen.

Brûkers dy't graach de fernijing ferwachtsje, kinne besykje it te downloaden mei de tradisjonele Wear OS-fernijingsmetoade. As fierdere ynformaasje beskikber wurdt of as Google de frijlitting oanpakt, sille wy dit berjocht dienlik bywurkje.

Gearfetsjend is de Google Pixel Watch ynsteld om de septimber Android-befeiligingspatch te ûntfangen, lykas iepenbiere troch Verizon. Dizze fernijing, identifisearre as ferzje RWDC.230905.003, wurdt ferwachte om de meast aktuele befeiligingsferbetterings foar de Pixel Watch te leverjen. Brûkers kinne manuell kontrolearje op de fernijing fia de Wear OS-fernijing-tapping-trick of wachtsje oant it automatysk útrolt.

Definysjes:

- Pixel Watch: It draachbere apparaat ûntwikkele troch Google, ûntworpen om ferskate smartwatch-funksjes te leverjen.

- Android Security Patch: In update útbrocht troch Google om kwetsberens te reparearjen en de feiligens fan Android-apparaten te ferbetterjen.

- Verizon: In telekommunikaasjebedriuw dat mobile tillefoantsjinsten en draadloze produkten leveret.

boarnen:

- Verizon