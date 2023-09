Google publisearret Teaser Video foar Pixel Watch 2

Google bliuwt ferwachting foar har oankommende Pixel-apparaten fersterkje, mei in nije teaserfideo dy't de Pixel Watch 2 toant.

De Pixel Watch 2 hat in opfallende oerienkomst mei syn foargonger, mei de iennichste merkbere feroaring in opnij ûntworpen kroan. Wat dit nije model lykwols ûnderskiedt is de "IP68" ynskripsje op 'e rêch, wat syn stofbeskermingsmooglikheden oanjout - in ferbettering oer de foarige generaasje.

De Pixel 8, Pixel 8 Pro, en Pixel Watch 2 wurde offisjeel ûntbleate op in spesjaal barren yn New York op 4 oktober. Foarbestellingen foar dizze apparaten sille ek op deselde dei begjinne, wat fierdere opwining stimulearje ûnder tech-entûsjasters.

Wylst minsken grif wachtsje op de offisjele release, is it de muoite wurdich op te merken dat de Pixel Watch 2 ferwachte wurdt ferbettere funksjes en funksjonaliteiten te bieden yn ferliking mei syn foargonger. Mei it sterke spoarrekord fan Google yn 'e smartwatch-arena kinne brûkers in naadleaze yntegraasje mei oare Pixel-apparaten en in algemien ferbettere brûkersûnderfining ferwachtsje.

Bliuw op 'e hichte foar fierdere updates en detaillearre ynformaasje oer de Pixel 8, Pixel 8 Pro, en Pixel Watch 2 as wy har lansearringsdatum benaderje. Google's ynset foar ynnovaasje en har tawijing om har apparaten konstant te ferbetterjen suggerearje dat dizze nije oanbiedingen net sille teloarstelle.

