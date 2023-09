Google pleitet Pixel Watch 2 mei IP68 wetter- en stofresistinsje

Google genereart opwining foar har kommende Pixel Watch 2 troch koarte teaserfideo's frij te litten. Yn in klip fan 15 sekonden wurdt ien opmerklik detail iepenbiere - it apparaat sil IP68 stof- en wetterresistinsje hawwe. Dit jout oan dat it nije horloazje duorsumer sil wêze dan syn foargonger.

De Pixel Watch fan ferline jier hie gjin IP-beoardieling, yn tsjinstelling ta de measte smartwatches dy't typysk in ATM-beoardieling hawwe. De orizjinele Pixel Watch wie wetterbestindich oant 50 meter en koe rein, ûndjippe swimbaden en swit fan oefening ferneare, neffens Google.

Wat ûntwerp oanbelanget liket de Pixel Watch 2 nau op syn foargonger, mei allinich lytse kosmetyske wizigingen oan 'e kroan. Mear ynformaasje oer it apparaat wurdt ferwachte te wurde ûntbleate tidens Google's Made by Google-evenemint op oktober 4th.

Ynteressant ûntbleatet de teaser ek dat foarbestellingen foar de Pixel Watch 2 op oktober 4th sille iepenje, wat oanjout dat it apparaat wierskynlik yn 'e folgjende moanne te keap sil wêze.

Mei de drege frijlitting fan Apple's nije iPhone en Apple Watch, Google is entûsjast om konsuminten te herinnerjen dat it har eigen apparaten yn 'e pipeline hat. Yn stee fan in apart barren te hâlden, hat Google der foar keazen om ferwachting te stimulearjen troch dizze teaserfideo's.

De IP68 wetter- en stofresistinsjebeoardieling op 'e Pixel Watch 2 is in wolkom upgrade foar dyjingen dy't in duorsumer smartwatch winskje. Dit kin konsuminten oanlûke dy't in aktive libbensstyl prioritearje of in horloazje nedich binne dy't ferskate omjouwingsomstannichheden kinne wjerstean.

