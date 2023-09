Google hat Android syn earste merkmakeover yn mear as fjouwer jier jûn, om't it har taret om Android 14 te lansearjen. De fernijde identiteit komt de branding fan Android mear yn oerienstimming mei dy fan Google, en beklammet har ûnderlinge ferbûnens. De meast opfallende feroaring is de ferskowing fan 'e 'android' mei lytse letters nei 'Android', it tafoegjen fan mear gewicht oan it wurd en it ûnderstreekjen fan syn status as Google-produkt.

De byldbepalende bugdroid-maskot, jierrenlang in symboal fan Android, bliuwt net feroare, mar is omfoarme ta in 3D-keunstwurk foar dizze merkupdate. Nettsjinsteande syn gebrek oan spraak, wurdt de bugdroid wrâldwiid erkend en ferbyldet de geast fan Android.

De fernijde Android-branding sil letter dit jier wurde ymplementearre op apparaten en platfoarms, gearfallend mei de releases fan Android 14 en de Pixel 8 Series. Dizze reimagined identiteit fersterket de sterke ferbining tusken Android en Google, en markeart it belang fan Google's apps en tsjinsten binnen it Android-ekosysteem.

Njonken de merkmakeover yntroduseart Google nije funksjes fia har Quarterly Feature Drop foar Android. Dizze ferbetterings omfetsje de Assistance At a Glance-widget en de mooglikheid om QR-koade en barcode-passen oan Wallet ta te foegjen, wat it gemak en funksjonaliteit foar Android-brûkers fierder ferbetterje.

Mei dizze merkupdate en oanhâldende ynnovaasjes binne Android en Google klear foar de takomst, en soargje derfoar dat beide merken trochgean te evoluearjen en te foldwaan oan 'e behoeften fan brûkers wrâldwiid.

Definysjes:

- Android: Android is in mobyl bestjoeringssysteem ûntwikkele troch Google.

- Merkmakeover: In make-up of ferfarsking fan 'e fisuele identiteit en branding-eleminten fan in merk om yn oerienstimming te kommen mei syn hjoeddeistige doelen en posisjonearring.

- Bugdroid: De bugdroid is de maskotte fan Android, in griene robot dy't it Android-bestjoeringssysteem en syn mienskip fertsjintwurdiget.

- QR-koade: In QR-koade is in soarte fan barcode dy't kodearre ynformaasje befettet en kin wurde skansearre mei in smartphone of QR-koadelêzer.

- Pixel 8 Series: De Pixel 8 Series ferwiist nei de kommende smartphones útbrocht troch Google ûnder it merk Pixel.

Boarnen: De ynformaasje yn dit artikel is basearre op it boarneartikel en algemiene kennis.