Google hat plannen oankundige om de advertinsjeûnderfining te ferbetterjen op har YouTube-app foar tv's, mei as doel ûnderbrekkingen te ferminderjen, wylst sjoggers langere advertinsjepauzes leverje. De wizigingen binne bedoeld om de YouTube TV-ûnderfining tichter by dy fan tradisjonele televyzje te bringen.

Ferline jier yntrodusearre Google nije advertinsjeformaten foar har YouTube TV-apps, ynklusyf net-oerslaanbere advertinsjes fan 30 sekonden en winkelbere advertinsjes. Neffens in Qualtrics-enkête, beweart Google dat brûkers dy't YouTube-fideo's op grutte skermen besjen, ferskillende ferwachtingen hawwe as it giet om advertinsjes.

Neffens Romana Pawar, direkteur fan produktbehear foar YouTube-advertinsjes, leaver 79% fan 'e sjoggers fideo-advertinsjes dy't byinoar binne groepearre ynstee fan ferspraat oer in fideo. Op grûn fan dizze foarkar is Google fan doel ûnderbrekkings foar sjoggers te minimalisearjen en in mear naadleaze besjenûnderfining te meitsjen op tv's. Dit sil wurde berikt troch it útfieren fan minder, langere advertinsjepauzes.

Njonken langere advertinsjepauzes sil Google ek oare wizigingen testen oan 'e advertinsjeûnderfining op YouTube TV. Neffens in oare Qualtrics-enkête hat in mearderheid fan 'e sjoggers it leafst de totale tiid dy't oerbliuwt yn in advertinsjepauze te witten ynstee fan it oantal advertinsjes dat wurdt tsjinne. As resultaat sil in nije timer yntrodusearre wurde om sjoggers sjen te litten hoe lang in advertinsjepauze sil duorje op har tv.

It is de muoite wurdich op te merken dat brûkers noch kinne kieze foar in advertinsjefrije ûnderfining op YouTube troch te abonnearjen op YouTube Premium. De tsjinst hat lykwols koartlyn syn priis ferhege fan $ 11.99 nei $ 13.99 per moanne yn 'e FS. Google rjochtfeardige de priisferheging as nedich om de levering fan geweldige tsjinst en funksjes te behâlden en te ferbetterjen.

boarnen:

- Romana Pawar, direkteur fan produktbehear, YouTube Ads.

- Qualtrics enkêtes.