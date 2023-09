De evolúsje fan sykjen op it web: fan AltaVista nei Google

Yn 'e midden fan' e 1990's, doe't it ynternet rap populaasje krige, waard de needsaak foar effisjinte sykynstruminten dúdlik. Wylst iere besykjen op sykmasines subpar wiene, leine se de grûnslach foar wat der komme soe. JumpStation, in akademyske sykmasjine, waard rap folge troch Infoseek, WebCrawler, Lycos en AltaVista. AltaVista, mei syn ienfâldige ynterface en ferbettere sykmooglikheden, revolúsjonearre websykjen en waard fluch de dominante sykmasine.

It súkses fan AltaVista wie lykwols fan koarte libben troch min behear en feroarings yn eigendom. Twa studinten fan Stanford University, Larry Page en Sergey Brin, seagen in kâns om in bettere sykmasine te meitsjen. Se ûntwikkele in algoritme neamd "PageRank", dy't websiden rangearre op basis fan it oantal en de kwaliteit fan keppelings dy't nei har wizen. Dizze oanpak blykte krekter te wêzen en levere mear relevante sykresultaten.

Troch har baanbrekkende algoritme yn te nimmen, feroare Page en Brin har projekt Google, ôflaat fan 'e term "googol." Google wûn gau populariteit foar syn superieure sykresultaten en brûkerfreonlike ynterface. Tsjin it ein fan 1999 ferwurke Google mear dan 3 miljoen deistige sykfragen, wêrtroch't syn posysje as de go-to sykmasine fersterke.

Wylst Google bloeide, stride oare iere sykgiganten, lykas AltaVista en Excite. AltaVista stie útdagings foar behear en eigendom, en ferdwûn úteinlik yn ûndúdlikens. Excite wegere in oanbod om Google te krijen, in beslút dat no erkend wurdt as ien fan 'e grutste tech-misfires.

It súkses fan Google rikte fierder as it sykjen mei de yntroduksje fan op keyword-basearre advertinsjes yn 2000. Dit markearre it begjin fan Google's transformaasje yn in tech powerhouse.

Tsjintwurdich is Google synonym foar sykjen op it web, in testamint foar de fernimstigens en ynnovaasje fan Larry Page en Sergey Brin. Harren skepping hat revolúsjonearre hoe't wy tagong krije ta ynformaasje op it ynternet en bliuwt it digitale lânskip foarmje.

