Google yntroduseart Proofread-funksje op Gboard: in krêftich AI-basearre skriuwark

Google's populêre toetseboerdopsje foar Android, Gboard, is ynsteld om in oanbod fan nije generative AI-funksjes te ûntfangen. Op de resinte I/O 2023-ûntwikkelderskonferinsje ûntbleate Google har plannen om Gboard te ferbetterjen mei ferskate AI-ark. Under dizze nije tafoegings is de opsje "Proofread", op it stuit allinich beskikber foar beta-testers.

Mei de oankommende ferzje 13.4-fernijing sil de Proofread-funksje begjinne te ferskinen op 'e beta-ferzje fan Gboard foar Android. Dit AI-oandreaune ark sil maklik te finen wêze yn 'e arkbalke fan it toetseboerd en is fan doel brûkers te helpen by it kontrolearjen fan har tekst op staverings- en grammatikale flaters.

Neffens rapporten waard de Proofread-funksje foar it earst sjoen op 'e Pixel Fold, mei in "Fix it"-prompt werjaan tegearre mei it symboal fan Google foar generative AI. By it selektearjen fan dizze opsje wurdt in pop-up útlis jûn, dy't brûkers ynformearret dat har tekst nei Google stjoerd wurdt foar ferwurking as de funksje ynskeakele is.

Brûkers kinne gewoan op de opsje "Proofread" yn 'e arkbalke fan Gboard tikke, wêrtroch de AI de tekst kin analysearje en suggestjes leverje om alle ûntdutsen staverings- of grammatikaflaters te reparearjen, en ek ynterpunksje ta te foegjen. Oanstelde korreksjes wurde begelaat troch in "Fix it" knop, wêrmei brûkers kinne tikke om de flaters automatysk te korrigearjen.

Dizze nije funksje hat it potinsjeel om de besteande autokorrektfunksje te ferfangen, en biedt krekter en kontekstspesifike suggestjes foar tekstferbetterings. Derneist is it geroften dat Google aktyf wurket oan it ûntwikkeljen fan fierdere AI-basearre funksjes foar Gboard, lykas in AI-oandreaune sticker-makker en in "toan"-funksje wêrmei brûkers berjochten mei ferskate toanen kinne oerskriuwe, fariearjend fan formeel oant ynformeel .

Google's yntroduksje fan 'e Proofread-funksje op Gboard wjerspegelet har ynset foar it benutten fan AI om brûkersûnderfining te ferbetterjen en nuttige ark te leverjen foar effisjint en flaterfrij skriuwen. De kommende updates binne ree om de manier te revolúsjonearjen wêrop wy ús toetseboerd brûke, wêrtroch skriuwtaken nofliker en produktiver wurde.

