Google testet nei alle gedachten in nije funksje neamd Playables op YouTube wêrmei brûkers online spultsjes direkt fan it platfoarm kinne spielje. De funksje wurdt op it stuit testen op 'e YouTube-webside, lykas ek op iOS- en Android-apps.

Neffens Google binne Playables spultsjes dy't direkt op YouTube kinne wurde spile op sawol buroblêd as mobile apparaten. Brûkers dy't diel útmeitsje fan it eksperimint sille in seksje sjen mei de namme "Playables" op 'e YouTube-homepage, neist oare ynhâld. Der is lykwols gjin ynformaasje levere oer de spesifike spultsjes dy't beskikber sille wêze yn 'e earste testfaze, dy't beheind wurde ta in lyts oantal brûkers.

De yntroduksje fan Playables op YouTube komt nei Google's mislearre ynfal yn 'e gaming-yndustry mei de Stadia-streamingtsjinst. De Wall Street Journal hie earder rapportearre dat it eksperimint soe begjinne mei in inkele spultsje neamd Stack Bounce, in arcade spultsje dêr't spilers smash horizontaal steapele bakstiennen mei in bal. Dit suggerearret dat Google mei dizze nije funksje de casual gamingmerk rjochtsje kin.

It bliuwt te sjen oft Playables fierder gean dan de testfaze, om't Google in skiednis hat fan it ferlitten fan projekten. Dit nije inisjatyf kin lykwols mooglik mear brûkers nei YouTube lûke en ekstra ferdivedaasjeopsjes foar sjoggers leverje.

Definysjes:

1. Playables: Games dat kin spile wurde direkt op YouTube op sawol buroblêd en mobile apparaten.

boarnen:

– 9 oan5google

- Wall Street Journal

Post navigaasje