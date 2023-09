De Google Store hat ûnbedoeld it ûntwerp en de funksjes fan 'e kommende Pixel 8 Pro smartphone en Pixel Watch 2 iepenbiere.

Fan 'e promo-side is it dúdlik dat de foarkant fan' e Pixel 8 Pro gjin kromme kanten hat. Dizze ûntwerpkeuze wykt ôf fan 'e populêre trend fan bûgde byldskermen te sjen yn in protte flaggeskipsmartphones. It ûntbrekken fan bûgde kanten kin it apparaat in mear tradisjoneel en konvinsjoneel uterlik jaan.

Oan 'e foarkant fan' e Pixel 8 Pro kinne twa promininte sirkulêre funksjes wurde sjoen. Dit binne in LED-flitser en in temperatuersensor. Dizze tafoegingen suggerearje dat it apparaat avansearre kameramooglikheden sil oanbiede en mooglik funksjes foar temperatuermonitoring. Fierdere details oer de kamera-spesifikaasjes en it doel fan 'e temperatuersensor moatte lykwols noch wurde iepenbiere.

De Pixel 8 Pro wurdt tige ferwachte troch syn tasizzende spesifikaasjes en de ferbetteringen dy't it wurdt ferwachte te bringen yn ferliking mei syn foargonger. It wurdt rûsd dat it apparaat in krêftige prosessor hat, in display mei hege resolúsje, en in ferbettere kamera-opset.

Wat de Pixel Watch 2 oangiet, waard net folle ynformaasje iepenbiere op 'e promo-side. It wurdt lykwols ferwachte dat de smartwatch sil komme mei in fernijd ûntwerp en ferbettere funksjes, mei as doel om te konkurrearjen mei oare populêre smartwatches op 'e merke.

Mei dizze lekke details wurdt de opwining foar Google's Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2 opboud ûnder tech-entûsjasters. De offisjele ûntbleating op 4 oktober wurdt mei eangst ferwachte om mear ynformaasje te jaan oer dizze heul ferwachte apparaten.

Definysjes:

- LED-flitser: In LED-flitser (ljocht-emittearjende diode) is in flitsfunksje op in smartphone of kamera dy't in burst fan ljocht útstjit om de helderheid en dúdlikens te ferbetterjen fan foto's makke yn omstannichheden mei leech ljocht.

- Temperatuersensor: In temperatuersensor is in komponint dat de omlizzende temperatuer mjit en temperatuerrelatearre gegevens leveret oan it apparaat wêryn it is ynbêde.

- Promo side: In promoasjeside is in webside makke om te advertearjen of ynformaasje te jaan oer in produkt of tsjinst.

boarnen:

- Google Store-promoasjeside foar de Pixel 8 en Pixel Watch 2.