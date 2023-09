Google biedt sneak Peek fan Pixel Watch 2-ûntwerp

Google hat in foarbyld fan it ûntwerp frijlitten foar har kommende Pixel Watch 2. It ûntwerp bliuwt foar in grut part ûnferoare fan 'e foarige generaasje, mei Google hâldt it populêre wetterdruppel-ynspireare ûntwerp.

Ien opmerklike feroaring is de nije draaiende kroan, dy't in soepeler en rûn ûntwerp hat yn tsjinstelling ta de foarige foarm fan fleskedop. De stâle liket ek tiner te wêzen. De sprekkerútsnijing hat gjin gat mear njonken, al sit der noch ien njonken de kroan. De band meganisme bliuwt itselde as foarhinne.

De efterkant fan it horloazje hat ferskate feroarings ûndergien, wêrby't de swarte râne no folle tinner is. De tekst op 'e rêch omfettet ynformaasje oer de funksjes fan it horloazje, lykas syn IP68 wetterresistinsje, EDA-sensor foar stressbehear, hertslachsensor, sliepfolging, en SPO2-monitoring.

Hoewol it ûndúdlik is fan hokker materiaal it horloazje is makke, liket it in glânzjend poal te hawwen. De komponinten op 'e rêch binne ynrjochte yn in 3 × 3 raster, ynklusyf in krús fan wjerljochtsjende ljochten en kontakten yn' e hoeken. Dit befêstiget eardere rapporten fan it opnimmen fan in EDA-sensor foar stressbehear en folgjen.

Op grûn fan 'e sydfoto's liket de Pixel Watch 2 net signifikant tinner te wêzen dan syn foargonger. Google hat it ûntwerpfoarbyld begeliede mei in promoasjefideo, fermelde dat it horloazje te krijen is foar foarbestelling op oktober 4th.

Oer it algemien behâldt it Pixel Watch 2-ûntwerp de wetterdruppel-ynspireare estetyk dy't brûkers hawwe priizge, wylst se wat ferfinings en nije funksjes yntrodusearje.

