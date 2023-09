Google kundiget iepening fan Visitor Experience Center oan by it haadkantoar

Google fiert har 25-jierrich jubileum troch de doarren fan 'e Google Visitor Experience te iepenjen op har haadkantoar yn Mountain View, Kalifornje. Dizze nije bestimming biedt besikers de kâns om harsels te ferdjipjen yn 'e wrâld fan Google en de pleatslike mienskip, mei in iepenbier kafee, in Google Store, in eveneminteromte en in pop-up winkel mei lokale bedriuwen.

It Google Visitor Experience-sintrum sil iepen wêze foar it publyk fanôf 12 oktober 2023. Google is fan doel in unike en "Googley" ûnderfining foar besikers te leverjen, kompleet mei in kafee, lokale keunst, programmearring, en mear. It bedriuw beklammet syn ynset om in behelpsum buorman te wêzen en te ynvestearjen yn in oanwêzigens op lange termyn yn Mountain View.

As ûnderdiel fan 'e Visitor Experience kinne besikers bywenje lokale mienskipsgroep eveneminten of non-profit gearkomsten by de Huddle, in plak ûntworpen om ferbinings te befoarderjen. Derneist hawwe se de kâns om lokale bedriuwen te ûntdekken en te stypjen by de Pop-Up Shop. De Plaza biedt in romte foar nijsgjirrigens om te bloeien, mei bûtenkeunst, eveneminten en programmearring. It Cafe @ Mountain View tsjinnet as it earste iepenbiere kafee fan Google, en biedt in plak foar besikers om te ferbinen mei freonen.

Taheakke oan 'e ûnderfining, Google iepenet ek har earste bakstien-en-speesje Google Store oan' e Westkust, leit yn it Visitor Experience-sintrum yn Mountain View. Dizze winkel lit besikers de hardwareprodukten en -tsjinsten fan Google fan earste hân ferkenne.

