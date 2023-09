Google pleitet Pixel 8 en Pixel 8 Pro foarôfgeand oan de lansearring fan Apple's iPhone 15

Google genereart buzz yn 'e konsumintetechnologywrâld troch har kommende Pixel 8 en Pixel 8 Pro-smartphones te plagen. Yn in YouTube-fideo, it bedriuw die bliken dat de telefoans sille beskikber wêze foar foarbestelling op deselde dei dat se wurde oankundige: oktober 4. Wylst de fideo jout lytse ynformaasje oer de spesifike funksjes en spesifikaasjes fan de apparaten, it tsjinnet as in ûntwerp plagen om ferwachting op te bouwen.

Om de opwining fierder te fergrutsjen hat Google ek in nije lâningsside yn 'e Google Store frijlitten dy't de Pixel 8/8 Pro en de Pixel Watch 2 sjen litte. .

Dizze lêste beweging fan Google folget in searje opsetlike lekkages dy't yn 'e ôfrûne wiken binne opdûkt. Ien foarbyld is in 360-graden Pixel 8 Pro-simulator, wêrtroch besikers it apparaat út alle hoeken kinne besjen. Dit lek befêstige guon earder geroften funksjes lykas in temperatuersensor, fysike SIM-slot, en kleuropsjes.

Fierdere lekkages hawwe suggerearre dat de hegere-end Pixel 8 Pro sil hawwe in 50-megapixel haadkamera mei ferbettere mooglikheden foar leech ljocht, lykas ek in 64-megapixel ultrawide kamera levere troch Sony. Derneist wurde in 5,000 mAh batterij en 27W snelle opladen ferwachte.

Google is fan plan de Pixel 8 en Pixel 8 Pro offisjeel te ûntbleatsjen op in evenemint op oktober 4 yn New York City. De útnoeging belooft dat it evenemint de lêste tafoegings sil yntrodusearje oan Google's Pixel-portfolio fan apparaten.

