Google hat elkenien ferrast troch de Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2 in moanne earder dan ferwachte te iepenbierjen. In fideo is frijlitten mei in 360-graden werjefte fan beide tillefoans, en se sille beskikber wêze foar foarbestelling direkt nei it lansearringevenemint fan Made by Google op 4 oktober.

Hoewol d'r net folle spekulaasje wie oer it fysike uterlik fan 'e apparaten, befêstiget de fideo de earder útlekte Porselein-ferzje fan' e Pixel 8 Pro, lykas ek in roze opsje foar de standertedysje. De fideo markeart ek it grutte ferskil tusken de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, mei geroften dy't suggerearje in wat lytser display foar de Pixel 8 yn ferliking mei syn foargonger.

Neist de tillefoans befêstiget in twadde fideo in porseleinriem foar de Pixel Watch 2, dy't oerienkomt mei de Pixel 8 Pro. Dizze ûntbleating fan 'e apparaten lit Google it ûntwerp en funksjes sjen litte sûnder in protte mystearje om har hinne.

It is ûndúdlik wêrom Google keas om de tillefoans betiid te iepenbierjen, mar it jout har in kâns om opwining en ferwachting te generearjen foar har kommende lansearingsevenemint. Lykas altyd kinne konsuminten ferwachtsje dat de Pixel-searje unbiased en ûnôfhinklik advys biedt oer wat te keapjen.

boarnen:

- Fertroude resinsjes