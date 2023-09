Google Pixel 8-tillefoans en Pixel Watch 2 iepenbiere yn offisjele teaserfideo

Foarôfgeand oan syn offisjele lansearingsevenemint yn oktober hat Google ús in sneak-peek jûn fan har kommende Pixel 8-tillefoans en de heul ferwachte Pixel Watch 2 yn in offisjele teaserfideo. De teaser-fideo toant de efterkant en kanten fan 'e apparaten, en jout in glimp fan it ûntwerp. De lâningsside foar de nije suite fan hardware jout ek oan wat te kommen is.

Neffens Google sille de Pixel 8-tillefoans de meast avansearre Pixel-kamera's noch hawwe, tegearre mei Google AI om brûkersûnderfining te ferbetterjen. It bedriuw markearret AI-oandreaune foto-bewurkingsfunksjes lykas de Magic Eraser foar it fuortheljen fan eftergrûnrommel en Photo Unblur. Dizze funksjes binne al beskikber op besteande Pixel-apparaten, tegearre mei de Live Translate-funksje dy't konversaasjes yn real-time transkrijet.

Lekte ôfbyldings suggerearje dat de Google Pixel 8-tillefoans it fysike SIM-kaartslot sille behâlde, nettsjinsteande it groeiende petear oer eSIM-technology. De Pixel 8 Pro sil wierskynlik te krijen wêze yn blauwe, griis, crème en swarte kleuropsjes, wylst de basis Pixel 8 wurdt werjûn mei in rôze-roze gouden finish.

Yn it ferline binne Google's Pixel-tillefoans priizge foar har sterke kamera's, lange batterijlibben en algemiene prestaasjes. De Pixel Watch is lykwols wat weromholden troch in ûnderwâlde batterijlibben.

De oankundiging fan 'e Google Pixel 8-tillefoans komt te midden fan lekkages en ferwachting om' e kommende iPhone 15-ûntdekking en lansearring fan Samsung Galaxy S23-searje. De offisjele ûntbleating fan 'e Google Pixel 8-tillefoans is ynsteld om ien fan' e lêste grutte tillefoanlansearrings yn Austraalje te wêzen foar dit jier.

Boarne: GadgetGuy (gjin URL opjûn)