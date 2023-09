Google Pixel 8 Series en Pixel Watch 2 te lansearjen yn Yndia: alles wat wy oant no witte

Google is ynsteld om har heul ferwachte Pixel 8-searje en Pixel Watch 2 te ûntbleatsjen by it kommende 'Made by Google'-evenemint op oktober 4. De flaggeskip-smartphones, ynklusyf de vanille Pixel 8 en Pixel 8 Pro, sille ek te krijen wêze yn Yndia. Foarbestellingen foar de tillefoans sille begjinne op Flipkart fan 'e dei nei it lansearingsevenemint. Flipkart hat de online retailpartner west foar alle Pixel-lansearrings. De Pixel 8-searje wurdt ferwachte te rinnen op Android 14 en sil de krêftige Tensor G3 SoC hawwe.

Dit sil de twadde haadline Pixel-opstelling wêze dy't yn Yndia wurdt lansearre sûnt 2018, nei de Pixel 7-searje ferline jier. De foarige Pixel 4, Pixel 5, en Pixel 6-searjes waarden net frijlitten yn Yndia. Ferwettere modellen fan 'e A-searje, lykas de Pixel 4a, Pixel 6a en Pixel 7a, makken lykwols har debút yn it lân.

De prizen en earste ferkeapdatum foar de Pixel 8-searje yn Yndia binne noch ûnbekend. Rapporten suggerearje lykwols dat de Pixel 8 kin wurde priis op sawat Rs. 78,400 foar de 128GB opslachfariant en Rs. 85,200 foar de 256GB opslachfariant. De Pixel 8 Pro, oan 'e oare kant, kin sawat Rs kostje. 1,10,900 foar it 128GB opslachmodel en Rs. 1,17,500 foar it 256GB opslachmodel.

Wat spesifikaasjes oanbelanget, wurde sawol de Pixel 8 as Pixel 8 Pro ferwachte dat se 120Hz ferfarskingsnivo-displays hawwe en rinne op Android 14. De Pixel 8 Pro kin komme mei nije kamerasensors en in temperatuersensor, tegearre mei in 4,950mAh-batterij mei 27W bedrade snelle opladen stipe. De Pixel 8 wurdt geroften in 4,485mAh batterij te hawwen mei 24W bedrade opladen en 12W draadloze oplaadstipe.

It lansearingsevenemint 'Made by Google' sil hâlden wurde op 4 oktober om 10:00 oere lokale tiid yn New York. Njonken de Pixel 8-searje sil Google ek de Pixel Watch 2 en Pixel Buds Pro yntrodusearje.

