Google Chrome ferbettert feilige blêdzjenfunksje mei phishing-beskerming yn realtime

Google hat koartlyn har beslút oankundige om de standert Google Chrome Safe Browsing-funksje te ferneatigjen, mei plannen om alle brûkers oer te setten nei syn Enhanced Safe Browsing-funksje. Dizze beweging hat as doel om realtime phishing-beskerming te leverjen oan elke brûker by it browsen op it web.

Sûnt 2007 hat Google Chrome de befeiligingsfunksje Safe Browsing brûkt, dy't brûkers beskermet tsjin kweade websiden dy't malware fersprieden of phishing-siden werjaan. As brûkers tagong krije ta in webside, ferwiist Chrome it domein mei in lokale list mei bekende skealike URL's. As in wedstriid fûn wurdt, blokkearret de browser de side en toant in warskôging.

It fertrouwen op in lokaal hosted list stelt lykwols beheiningen. It kin brûkers net beskermje fan nij ûntdutsen kweade siden dy't net oanwêzich binne op 'e list op' e tiid fan 'e lêste fernijing. As antwurd op dizze útdaging yntrodusearre Google de funksje Enhanced Safe Browsing yn 2020. Dizze ferbettere ferzje biedt realtime beskerming troch websiden te kontrolearjen tsjin Google's wolkdatabase op it momint fan tagong.

De oannimmen fan Enhanced Safe Browsing komt wol op in privacykosten. Chrome sil no URL's, ynklusyf downloads, werom stjoere nei de servers fan Google om te bepalen as se risiko's foarmje. Derneist sil in lyts stekproef fan siden nei Google stjoerd wurde om nije bedrigingen te identifisearjen. De privacy fan brûkers wurdt lykwols befeilige, om't dizze oerdroegen gegevens tydlik keppele binne oan har Google-akkounts allinich foar it opspoaren fan doelgerichte oanfallen.

Google hat har ynset om de Enhanced Safe Browsing-funksje yn 'e kommende wiken út te rollen oan alle Chrome-brûkers, wêrtroch't de mooglikheid om werom te gean nei de legacy ferzje. It motyf efter dit beslút is om de tiidkloof tusken de identifikaasje en it foarkommen fan bedrigingen te sluten. Wylst de updates fan 'e legacy ferzje elke 30 oant 60 minuten foarkomme, suggerearret ûndersyk dat 60% fan phishing-domeinen mar 10 minuten bestean. Google ferwachtet in 25% ferbettering yn beskerming tsjin malware en phishing-bedrigingen troch dizze oergong te meitsjen.

Wylst guon brûkers soargen kinne útdrukke oer it gebrûk fan blêdzjengegevens foar advertinsjes of oare doelen, beweart Google dat de gegevens sammele fia Enhanced Safe Browsing allinich brûkt wurde om brûkers en Google-apps te beskermjen. Der bliuwe lykwols fragen oer de yntegraasje fan dizze gegevens yn Google's Privacy Sandbox. BleepingComputer hat Google berikt foar ferdúdliking en sil it artikel sa bywurkje.

