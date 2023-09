Google Fi Wireless Unlimited Plus-abonnees kinne no Google One Perk beheare

Google Fi makket feroarings oan hoe't Google One-abonneminten wurde beheard foar har Unlimited Plus-abonnees. De drager sil no abonnees tastean om har Google One-abonnemint direkt te behearjen fan 'e Fi-akkountpagina en mobile apps. Dizze mear yntegreare ûnderfining sil op septimber 25 begjinne út te rollen.

Earder waarden alle upgrades foar Google One-abonneminten ûnôfhinklik fan 'e draadloze tsjinst yn rekken brocht. Begjinnend mei de folgjende Fi-fakturearringsferklearring nei 25 septimber lykwols, wurde alle upgrades nei it Google One-abonnemint bûten de ynbegrepen 100GB yn rekken brocht op it Fi-akkount.

It is wichtich om te notearjen dat abonnees in misleidende notifikaasje kinne krije dy't seit dat har Google One-abonnemint is annulearre. Dit is lykwols gewoan in automatisearre systeemberjocht dat kin wurde negearre. It Google One-abonnemint sil automatysk opnij fia Fi sûnder ferlies fan opslach of ûnderbrekking.

Abonnees en plan-leden dy't Google Fi ferlitte sille in 7-dagen-fergunningperioade hawwe wêryn't se har opnij kinne abonnearje op Google One sûnder ferlies fan tsjinst. It is ek de muoite wurdich op te merken dat d'r gjin wizigingen binne oan 'e 100GB fan Google One-opslach opnommen yn Fi's Unlimited Plus-plan.

Dizze wizigingen binne fan doel in mear naadleaze en yntegreare ûnderfining te leverjen foar Google Fi Wireless Unlimited Plus-abonnees. Troch har te tastean har Google One-abonnemint direkt te behearjen fan 'e Fi-akkountside, ferienfâldiget it it fakturearproses en soarget foar ûnûnderbrutsen tagong ta wolkopslach.

boarnen:

- Definysjes fan termen brûkt yn it artikel:

- Google One: Google's tsjinst foar opslachabonnemint dy't ekstra wolkopslach leveret foar Google-produkten.

- Google Fi: Google's mobile firtuele netwurk operator (MVNO) dy't draadloze tillefoanplannen biedt.