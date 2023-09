Google Chrome, de populêrste browser yn 'e wrâld, krijt in nij uterlik om syn 15e jierdei te fieren. De buroblêdferzje fan Chrome sil ynkoarten wurde bywurke mei in nij ûntwerp basearre op de Material You-ûntwerptaal. De fernijing sil ferfarske ikoanen bringe, ferbettere lêsberens, en nije kleurpaletten foar makliker ljepper- en arkbalke-navigaasje.

Ien fan 'e haaddoelen fan' e makeover is it ferbetterjen fan brûkersûnderfining. Chrome sil in wiidweidiger menu hawwe dat rappe tagong jout ta Google Password Manager, Chrome-útwreidingen, Google Translate, en mear. It sydpaniel fan 'e browser sil no alle blêdwizers en in "Sykje dizze side mei Google" funksje omfetsje.

Neist fisuele feroarings sil Chrome ek ferbettere yntegraasje hawwe mei bestjoeringssystemen, wêrtroch de foarkarren kinne oanpasse oan ljochte of tsjustere modi op 'e kompjûter fan' e brûker. Wylst de algemiene yndieling fan Chrome foar in grut part itselde sil bliuwe, sille brûkers rûne rânen en hegere ljeppers fernimme.

De lêste grutte update foar Chrome wie yn 2018 mei de ferfarsking fan Material Design. It materiaal dat jo opnij ûntwerpe, dat al beskikber is yn 'e Chrome Web Store, biedt in glimp fan' e nije Chrome-ûnderfining. De webwinkel hat ek nije AI-oandreaune tafoegings en it spotlight fan in redakteur, tegearre mei personaliseare oanbefellings.

Google prioriteart ek browserfeiligens mei de lêste Chrome-fernijing. De funksje "Safe Browsing", dy't brûkers beskermet tsjin gefaarlike siden, sil no yn realtime bywurkje ynstee fan elke 30 minuten oant in oere. Dizze ferbettering is essensjeel sjoen it feit dat in signifikant persintaazje fan phishing-siden minder dan 10 minuten bestiet.

Brûkers hoege gjin ekstra stappen te nimmen om tagong te krijen ta it nije Chrome-ûntwerp. Se moatte gewoan wachtsje oant de fernijing útrolt.

boarnen:

- Taal foar materiaalûntwerp: Google Blog

- Feilich blêdzjen update: Google Blog