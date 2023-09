Begryp fan Google's Privacy Sandbox: De takomst fan it folgjen fan brûkersgegevens

Google yntrodusearre koartlyn in nije suite fan funksjes neamd de Privacy Sandbox, dy't in signifikante ferskowing fertsjintwurdiget yn hoe't Chrome brûkersgegevens folget foar advertinsjedoelen. Dizze wiziging ferfangt it tradisjonele gebrûk fan koekjes fan tredden mei in nij systeem dat direkt yn 'e blêdzjeskiednis fan in brûker tapast om ynformaasje te sammeljen oer reklame "ûnderwerpen".

Earder waarden koekjes fan earste partij brûkt om in personaliseare blêdzjenûnderfining te leverjen, wylst koekjes fan tredden advertearders tastiene brûkers te folgjen oer ferskate websiden. Dizze cookies fan tredden waarden lykwols faak sjoen as invasive yn termen fan privacy.

Google's Privacy Sandbox is fan doel om dizze soargen oer privacy oan te pakken troch in transparanter en kontroleare systeem te leverjen foar it folgjen fan advertinsjes. Ynstee fan koekjes biedt Chrome no advertinsjeûnderwerpen, dy't gearfettings op hege nivo binne fan it blêdzjegedrach fan in brûker dêr't bedriuwen tagong kinne krije om advertinsjes te tsjinjen oer spesifike ûnderwerpen. Oare funksjes omfetsje Protected Audience, dat remarketing mooglik makket, en Attribution Reporting, dy't gegevens sammelt oer advertinsjeklikken.

Wylst Google de Privacy Sandbox positionearret as in manier om de privacy fan brûkers te ferbetterjen, binne d'r ferskate mieningen oer de ynfloed dêrfan. Oan 'e iene kant kin trackingtechnology brûkersûnderfining ferbetterje troch personaliseare oanbefellings en herinneringen te leverjen. Oan 'e oare kant kinne guon brûkers ûngemaklik wêze mei dit nivo fan tafersjoch.

As jo ​​​​leaver it folgjen hielendal foarkomme, binne d'r alternativen beskikber. Spesjalisearre net-tracking browsers lykas DuckDuckGo en Brave prioritearje privacy fan brûkers. Derneist blokkearje Safari en Firefox al standert cookies fan tredden.

Foar dyjingen dy't Google Chrome brûke, kinne de Privacy Sandbox-ynstellingen fûn wurde ûnder Ynstellings> Ads privacy. Brûkers kinne elke seksje yndividueel yn- of útskeakelje, ôfhinklik fan har foarkar. It is de muoite wurdich op te merken dat it útskeakeljen fan dizze funksjes ynfloed kin op it sammeljen en dielen fan brûkersgegevens.

Yn in wrâld dêr't ynternettsjinsten faak fergees binne, is it wichtich om te erkennen dat de kosten kinne komme yn 'e foarm fan persoanlike gegevens. As brûkers moatte wy ús karren oangeande online privacy en dielen fan gegevens beskôgje en evaluearje.

boarnen:

- "Google rôlet kontroversjele Privacy Sandbox út oan Chrome-brûkers" (The Conversation)

- "Wat is de privacy sandbox?" (Google Chrome Help)