Google Chrome om in frisse look en spannende funksjes te krijen

Google hat oankundige dat it in nij uterlik en spannende funksjes sil ûntbleate foar har Google Chrome webbrowser. Dizze fernijing is perfekt timed, om't Chrome op it punt is om har 15e jubileum te fieren.

It oankommende uterlik fan Chrome sil basearre wêze op it Material You-ûntwerp, wêrfan brûkers fan Android-smartphones de ôfrûne jierren genietsje hawwe. Mei in fokus op lêsberens hat Google Chrome's ikoanen fernijd. Nije tema's en kleuren binne tafoege om brûkers te helpen ûnderskied te meitsjen tusken ferskate profilen, lykas wurk en persoanlike akkounts.

Neist de fisuele wizigingen sil it ynstellingsmenu ek bywurke wurde om brûkers mear opsjes te jaan foar maklike tagongsfunksjes. Snellere tagong ta Chrome-tafoegings, Google Translate, en Google Wachtwurdbehearder sil beskikber wêze fia it Chrome-menu.

Net allinich sil de Chrome-browser sels in update krije, mar de Chrome Web Store sil ek in fisuele oerhaal ûndergean mei it Material You Design. Dizze ûntwerptaal, yntrodusearre mei Android 12, ferbettert de brûkersynterface mei mear kleuren, in ienfâldige UI, en de mooglikheid om kleuren fan 'e yndividuele eleminten oan te passen.

Om de blêdzjenûnderfining te ferbetterjen, sil de Chrome Web Store nije útwreidingskategoryen en personaliseare oanbefellings yntrodusearje, ynspiraasje fan Google Play. Derneist wreidet Google har Safety Check út om tafoegings op te nimmen, wêrtroch brûkers alle net-publisearre tafoegings kinne identifisearje dy't de tsjinstbetingsten fan Google skeine.

Google is fan doel om syn generative AI-funksjes te ferbetterjen, benammen mei syn sykark, Bard. Dizze generative AI-krêft sil brûkers mei query-gearfettings leverje, fergelykber mei in funksje beskikber op Microsoft Edge.

Wat feiligens oanbelanget, ferbetteret Google Chrome syn beskerming tsjin malware en phishing-bedrigingen mei real-time kontrôles tsjin Google's bekende minne siden fia Google Safe Browsing. Dizze upgrade wurdt ferwachte in 25% ferbettering yn beskerming te bringen.

As lêste, Google is ynsteld om dizze moanne har nije Pixel 8-tillefoans te lansearjen, ta te foegjen oan de groeiende opstelling fan apparaten fan it bedriuw.

Dizze fernijings en ferbetterings litte sjen dat Google har ynset om brûkers in fisueel oansprekkende, personaliseare en feilige blêdzjenûnderfining te bieden.

boarnen:

- Google Blog: Chrome krijt in frisse look

- Materiaal dat jo ûntwerpe: de nije ûntwerptaal fan Android 12