Google Camera-app is ynsteld om UI-overhaul te ûntfangen yn 'e lêste update

De heul populêre Google Camera-app foar Android is op it punt om in grutte UI-fernijing te ûndergean, en markearret de earste signifikante feroaring yn har brûkersynterface sûnt 2019. It nijs komt fan in lek iepenbiere werom yn augustus, dat is no befêstige troch offisjele boarnen by Google .

De meast promininte feroaring yn 'e fernijing is de folsleine skieding fan' e foto- en fideomodi, dy't sil wurde berikt troch de tafoeging fan in tawijd skeakel ûnder de modus-seleksjebalke. Brûkers sille no maklik kinne wikselje tusken foto- en fideomodi, mei de respektivelike ljeppers werjûn op 'e modusseleksjebalke.

De ljepper "Mear", dy't ekstra ynstellingen en funksjes befettet, sil yn dizze fernijing fuortsmiten wurde. Ynstee dêrfan sille fideostabilisaasjemodi no tagonklik wêze fia de rappe ynstellings. In oare feroaring yn 'e rappe ynstellings is de metoade fan tagong, om't it no sil iepenje troch omheech te swipen, yn tsjinstelling ta de hjoeddeistige metoade om it menu op te lûken.

Wat estetyk oanbelanget, sil it ikoan fan 'e app in lichte fergrutting sjen, wat in ferfarske en moderne uterlik leveret. Derneist wurdt ferwachte dat de Pixel 6-searje de nije zoomslider fan 'e Pixel 7 sil ûntfange as diel fan dizze fernijing.

Wylst de wizigingen brûkers fereaskje om har spierûnthâld oan te passen oan 'e nije yndieling, wie de oerhaal lang om let en wurdt ferwachte dat it de brûkersûnderfining ferbetterje sil. De fernijing wurdt útrôle ûnder ferzjenûmer v.9.0.115.561695573.37.

Oer it algemien is dizze UI-fernijing ynsteld om in wichtige feroaring te bringen oan 'e Google Camera-app, it ferbetterjen fan de brûkersynterface en it modernisearjen fan har uterlik. Boarne: Dit artikel is basearre op ynformaasje fan in artikel publisearre op Android Authority.