Google rôlet opnij ûntwerp fan Pixel Camera-app mei Ferzje 9.0, fereasket Android 14

Google yntroduseart in grutte werynrjochting fan 'e Pixel Camera-app mei ferzje 9.0, dy't no Android 14 fereasket. Dizze fernijing komt mei in nije foto / fideo-skeakeler dy't oan 'e ûnderkant fan it skerm leit. Troch omheech te swipen yn 'e sykfinder iepenet ek it ynstellingspaniel. Brûkers sille in karrousel fine fan beskikbere kamerafunksjes nei tagong ta it ynstellingspaniel.

Yn 'e opnij ûntworpen ynterface binne de kameramodi reorganisearre. De beskikbere fotomodi binne Action Pan, Long Exposure, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama, and Photo Sphere. De fideomodi omfetsje Pan, Blur (Cinematic), Video, Slow Motion en Time Lapse.

Ien opmerklike ferbettering is dat Night Sight no mar in swipe fuort is, en fideokontrôles binne ferspraat foar makliker tagong. De switcher is kleverig en ûnthâldt de lêste modus brûkt troch de brûker, oft it foto- as fideo-modus wie.

Derneist feroaret dizze fernijing de posysje fan 'e foarbyld fan' e kamerarol en de foar- / efterkant lenswikseler. Earder ferskynde it foarbyld fan 'e kamerarol oan' e ein en de foar- / efterkant lenswikseler wie oan 'e boppekant fan it skerm. Mei it werûntwerp is de kamera oan 'e foarkant lykwols oan' e boppekant ferburgen, en it foarbyld fan 'e kamerarol wurdt tagonklik makke troch in gebaar mei lange druk.

Njonken dizze reorganisaasjes binne d'r gjin oare grutte fisuele feroarings. It ikoan mei tema is bywurke en is no grutter.

De nije ferzje fan 'e Pixel Camera-app, 9.0.115.561695573.37, is allinich kompatibel mei Android 14 en sil net ynstalleare op âldere ferzjes lykas Android 13. Dizze fernijing wurdt op it stuit útrol foar Pixel-brûkers op it Beta-programma. Wylst de fernijing op 7 septimber begon, is it noch net breed beskikber yn 'e Play Store. It kin lykwols downloade wurde fan APKMirror.

Boarne: [Google News Group on Telegram] (boarne)