Google Calendar ferberget no foltôge taken standert

Google Calendar-brûkers op it web wurde no frege oer in nije update dy't standert foltôge taken ferberget. Dit betsjut dat as brûkers in taak foltôgje, it net mear sichtber is op har kalinder, útsein as se kieze om it te sjen. De opsje om dizze standertynstelling te feroarjen kin fûn wurde troch te klikken op de tiidperioade werjefte-skeakeler en selektearje de winske opsje.

It beslút om foltôge taken te ferbergjen is rjochte op it ferbetterjen fan brûkersûnderfining. Guon brûkers fine it ôfliedend of net nedich om herinneringen te sjen fan taken dy't se al foltôge hawwe, foaral as it lytse of repetitive taken binne. Oare brûkers leaver lykwols foltôge taken sichtber te hâlden neist oare kalindereveneminten.

It is de muoite wurdich op te merken dat eveneminten dy't automatysk makke binne fan Gmail, lykas flechteveneminten, ek sille ferdwine nei in bepaalde perioade. Dit ropt de fraach op oft kalindereveneminten permanint moatte wêze as se ienris ferskine yn Google Calendar. Wylst it mooglik is om werom te sjen nei foltôge taken binnen Google Tasks, kin de mooglikheid hawwe om se direkt op 'e kalinder te sjen nuttich wêze foar guon brûkers.

Op it stuit is dizze nije ynstelling allinich beskikber op 'e webferzje fan Google Calendar. It is noch net dúdlik as it in per-eksimplaar ynstelling is of jildt foar it hiele akkount. It is ek ûndúdlik wannear't dizze ynstelling sil wurde útrôle nei de Android- en iOS-apps.

Ta beslút, it beslút fan Google Calendar om foltôge taken standert te ferbergjen hat as doel om brûkersûnderfining te ferbetterjen en ûnnedige rommel op 'e kalinder te ferminderjen. Brûkers dy't leaver foltôge taken sjen wolle, kinne har noch tagong krije fia Google Tasks. Dizze fernijing is op it stuit beskikber op 'e webferzje fan Google Calendar, sûnder befêstige tiidline foar syn beskikberens op mobile apparaten.

boarnen:

- Google kalinder (web)