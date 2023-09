Literacy Grants: Ferbetterjen tagong ta kwaliteit Literacy boarnen en stipe

Tagong ta kwaliteitsboarnen foar literatuer en stipe is essensjeel foar studinten om te bloeien yn har oplieding. Net alle studinten hawwe lykwols gelikense tagong ta dizze boarnen. Dit is wêr't beurzen foar geletterdheid binnenkomme, in baken fan hope leverje foar oplieders en learlingen.

De GOAL Digital Academy yn Mansfield, Ohio, hat gelok genôch west om in subsydzje foar literatuer te ûntfangen fan 'e Ohio Department of Education. Dizze subsydzje hat as doel it ferbetterjen fan alfabetyske ynstruksje yn har blended learomjouwing troch systemen op te stellen om yntervinsjebehoeften te identifisearjen en se te leverjen, en soargje derfoar dat alle GOAL-learlingen sterke lêzers wurde.

Om dit doel te berikken, hat it team fan oplieders fan 'e akademy alle moannen trainingen bywenne dy't fasilitearre wurde troch nasjonale saakkundigen. Se hawwe in literacy Multi-Tiered System of Support model (MTSS) ûntwikkele en teams oprjochte om har ynfloed te kontrolearjen. Dit model helpt de behoeften foar yntervinsje te identifisearjen troch screener- en diagnostyske beoardielingen te brûken, drompels yn te stellen foar it identifisearjen fan studinten dy't mear yntinsive stipe nedich binne, en spesifike aktiviteiten foar elke tier ûntwerpe.

Derneist hat de akademy mienskiplike ferwachtings ûntwikkele en op bewiis basearre wurdskatynstruksje. Leararen krije training en stipe by it leverjen fan konsekwinte ynstruksje oer graadnivo's, mei help fan ark lykas Frayer-modellen, NearPod, en Flocabulary om wurdskatûntwikkeling te ferbetterjen.

It team by GOAL hâldt him dwaande mei oanhâldende oplieding mei ekspert foar alfabetyske ynstruksje Kim St. Martin. Se hawwe ek personielsleden identifisearre om geletterdheidscoaches te wurden en in training- en stipeprogramma makke. Dizze coaches sille har feardigens ferbetterje troch kursussen en bewezen coachingmetoaden, mei ekstra stipe fersoarge troch it Mid-Ohio Educational Service Center.

De fokus fan de akademy foar it earste fearnsjier lei op planning en tarieding. Nei foaren sille se wurkje oan it sammeljen fan trou- en ynfloedgegevens en it ûntwikkeljen fan in effisjint systeem foar analyse. It twadde semester sil rjochtsje op it útwreidzjen fan bêste praktiken en it oplieden fan it hiele personiel yn Tier 1 literacy ynstruksje.

De tawijing en passy fan it team by GOAL binne net ûngemurken bleaun. Steate- en nasjonale literatuerteams observearje har foarútgong nau, en erkenne har ynset foar kwaliteitsûnderwiis en studintesukses. De geletterdheidssubsydzje dy't troch GOAL ûntfongen is, sil tsjinje as in katalysator foar systeembrede ferbetteringen yn alfabetyske ynstruksje en teamgearwurking.

Troch de ûngelikens yn tagong ta kwaliteitsboarnen foar literatuer oan te pakken en gerichte stipe te leverjen, befoarderje literatuersubsydzjes oplieders en studinten om har folsleine potensjeel te berikken.

Boarne: Ohio Department of Education [Net foarsjoen]