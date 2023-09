Google ûntwikkelet Emoji-reaksjes foar Gmail

Google ûntwikkelet nei alle gedachten in nije funksje foar Gmail wêrtroch brûkers kinne reagearje op e-mails mei emoji, fergelykber mei ymplemintaasje fan emoji-reaksjes fûn op platfoarms lykas Outlook. Bewiis fan dizze funksje waard ûntdutsen yn resinte updates foar de Gmail-app foar iOS en Android.

De funksje waard yn earste ynstânsje rapportearre troch The Tape Drive neidat koade dy't emoji-reaksjes oanjout waard fûn yn 'e iOS Gmail-app. Fierder bewiis waard fûn yn 'e lêste Gmail APK foar Android, dy't de oanspraken befêstigje oer de kommende funksje. Neffens de koade komt de funksje "gau" en sille guon Gmail-brûkers ûnder de earsten wêze dy't tagong hawwe ta emoji-reaksjes.

Brûkers kinne emoji-reaksjes direkt brûke fanút it e-postskerm as it trije-dot-oerstreammenu yn Gmail. Guon beheiningen besteane lykwols, lykas it net kinne brûke bepaalde emoji-reaksjes op fersifere berjochten, yn grutte groepen, of as de brûker in bcc'd is. Derneist kin d'r in limyt wêze fan 20 emoji-reaksjes per e-post en guon berjochten kinne in limyt hawwe fan 50 unike reaksjes.

Google hat gjin iepenbiere oankundiging makke oer de emoji-reaksjefunksje foar Gmail. Doe't om befêstiging frege waard, antwurde in wurdfierder fan Google mei in boartlike "😉,✋📻" en advisearre elkenien om "op 'e hichte te bliuwen."

Mei dizze nije funksje kinne Gmail-brûkers har reaksjes op e-mails útdrukke mei emoji, wêrtroch it e-postplatfoarm mear fielt as in messaging-app. It bliuwt te sjen wannear't de funksje offisjeel sil wurde útrôle foar alle brûkers, mar Gmail-brûkers kinne útsjen nei it tafoegjen fan in stikje wille en ekspressiviteit oan har e-postkonversaasjes yn 'e heine takomst.