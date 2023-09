Glass Health brûkt AI om dokters te helpen by it diagnostearjen fan pasjinten

Glass Health, in bedriuw foar sûnenssoarchtechnology oprjochte troch Dereck Paul en Graham Ramsey, is fan doel de kloof te brêgen tusken medyske software en ynnovaasje. It bedriuw biedt dokters in persoanlik kennisbehearsysteem neamd in notebook, wêrtroch se har oanpak kinne opslaan en organisearje foar diagnoaze en behanneling fan ferskate betingsten yn har heule karriêre. Koartlyn makke Glass Health in wichtige draai nei generative AI, en biedt in AI-ark oandreaun troch in grut taalmodel (LLM) om diagnoazes en op bewiis basearre behannelingopsjes foar pasjinten te generearjen.

Dokters kinne gearfettings fan pasjinten ynfiere yn it AI-ark, ynklusyf relevante demografy, medyske skiednis, tekens en symptomen, en laboratoariumbefiningen. Glass Health's AI analysearret dan dizze ynformaasje en leveret kliïnten in list mei mooglike diagnoaze om te beskôgjen. It ark genereart ek in paragraaf foar beoardieling fan saak, dy't ferklearjende ynformaasje omfettet oer relevante diagnostyske stúdzjes. Dizze beoardielingen kinne wurde bewurke en brûkt foar klinyske notysjes of dield mei de bredere Glass Health-mienskip.

Wylst it AI-ark fan Glass Health grutte belofte hâldt, binne d'r soargen oer de krektens en betrouberens fan ferlykbere AI-systemen yn 'e sûnenssektor. Oare AI-startups, lykas Babylon Health, hawwe ûndersiik krigen foar it meitsjen fan bewearingen dat har technology minsklike dokters kin oertreffe. Derneist hawwe d'r gefallen west wêryn generative AI-systemen misleidend of skealik advys hawwe levere. It is krúsjaal om de effektiviteit en potensjele foaroardielen fan dizze ark goed te evaluearjen.

Glass Health is fan doel om dizze soargen oan te pakken troch har LLM te ferbinen mei klinyske rjochtlinen makke en peer-reviewed troch har akademyske doktersteam. De rjochtlinen binne bedoeld om tafersjoch te jaan en te soargjen dat it AI-ark nuttige oanbefellings biedt sûnder it klinyske oardiel fan kliïnten te ferfangen of te rjochtsjen. It bedriuw beklammet dat har AI-ark moat wurde beskôge as in stypjende assistint ynstee fan in definityf as preskriptyf diagnostysk ark.

Wylst Glass Health's AI potensjeel toant foar it ferbetterjen fan de praktyk fan medisinen, binne fierder ûndersyk en evaluaasje nedich om de feiligens en effektiviteit te garandearjen. It is essensjeel om foaroardielen en bline flekken yn AI-systemen oan te pakken troch se te trainen op ferskate en represintative gegevens en sûnenssoarch professionals te belûken by har ûntwikkeling en tafersjoch.