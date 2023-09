Glamnetics wurket gear mei Harry Potter foar Magical Press-On Nails

Glamnetics hat gearwurke mei de leafste Harry Potter-franchise om in prachtige kolleksje fan druk-op-nagels te meitsjen. Ynspirearre troch de fjouwer Hogwarts-huzen en it lêste boek yn 'e searje, "Harry Potter and the Deathly Hallows", bringt dizze gearwurking in touch fan magy nei jo fingertoppen.

De kolleksje hat 10 druk-op-nagels, mei twa ûntwerpen foar elk Hogwartshûs: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin en Hufflepuff. Mei sân koarte amandelfoarmige nagels en trije koarte ovale nagels, is d'r in perfekte fit foar elke tsjoender en heks.

Ien opfallend ûntwerp yn 'e kolleksje is de Marauder's Map-nagelset. Dizze nagels hawwe temperatuerferoarjende technology, en transformearje yn in djippe skarlaken tint by koelere temperatueren. As bleatsteld oan waarmte as in lampe, iepenje se lykwols it yngewikkelde ûntwerp fan 'e Marauder's Map, in leafste artefakt út' e searje.

Glamnetics-press-on-nagels binne net allinich visueel prachtich, mar ek duorsum. Se hawwe in UV-jas dy't in glossy finish leveret, wylst se ek in beskermjende laach tafoegje dy't chipping en krassen minimalisearret. De ynset fan it merk foar duorsumens wurdt sjoen yn 'e fegane en wredensfrije materialen dy't brûkt wurde foar de nagels, lykas ek de 100 prosint recyclebere PET-plestik dúdlike bak.

Elke set fan druk-op-nagels komt mei twa adhesive nagel-ljeppers, in kwast-on-nagellymfles, in kristalglêzen nagelfile foar perfekte foarmjouwing, en in druk-op nagelferwidering. Derneist biedt de gearwurking fjouwer Wizarding World-ynspireare spiker-tafoegings om jo magyske manikure te ferbetterjen.

Fans kinne de Harry Potter-druk-op-nagels keapje foar $ 21.99 direkt fan Glamnetics of foar $ 22 by har retailpartner Ulta. De nagels binne ûntworpen om oant twa wiken te duorjen, en soargje derfoar dat jo jo leafde foar de tsjoenderwrâld mei langduorjende styl kinne sjen litte.

Dizze gearwurking komt op in spannende tiid foar Harry Potter-fans, om't Warner Bros. Discovery de ûntwikkeling hat oankundige fan in nije televyzjesearje basearre op 'e hiele Harry Potter-boekesearje. Elk seizoen sil rjochtsje op in oar boek, wêrtroch in nije generaasje lêzers de magy fan Hogwarts op it skerm kinne belibje.

