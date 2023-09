Grieving Community earet it libben fan Danillo Glenn

Op tongersdeitejûn sammele in grutte mannichte op it plak dêr't Danillo Glenn tragysk fermoarde waard, krekt twa dagen earder. It toaniel wie fol mei blommen, ballonnen en triennen, om't mear as twahûndert minsken byinoar kamen om Glenn's libben te fieren en te ûnthâlden.

Tieners, oerwûn mei fertriet, linen de ketting-keppele hek om it basketbalfjild hinne wêr't Glenn syn libben ferlear. Se pleatsten boeketten fan blommen yn 'e gatten fan' e barriêre, wylst oaren rôpen en omearme elkoar, hâlden Glenn yn har oantinkens yn libben.

As earbetoan oan Glenn waarden hertfoarmige ballonnen en ballonnen yn 'e letter 'D' yn 'e loft frijlitten, begelaat troch hertlike leafdesferklearrings. Minsken kamen nei foaren, wat snikkend, om te dielen hoe't Glenn in ûnútwisbere ynfloed op har libben hie litten. Under harren wie Ann Ervin, de beppe fan Glenn, dy't har tankberens útsprutsen foar it útbrekken fan leafde.

Glenn syn nauwe freon spile muzyk skreaun en komponearre troch Glenn út syn auto by de wach. De teksten, "As ik allinne bin, sille myn bruorren myn kant hawwe," markearre de irony dat no, yn har tiid fan need, it de leafsten fan Glenn wiene dy't hopen treast en stipe te finen.

Ervin die oantinken oan mominten trochbrocht mei Glenn, lykas doe't se him en syn sibben en plestik aaien mei har noas liet triuwe tidens jierdei. Se dielde hoe't Glenn har fertrouwe soe foar advys oer it libben en freonskippen, wêrtroch it har noch dreger wie om de realiteit te begripen dat hy no gewoan in oantinken wie.

De details oer de dea fan Glenn bliuwe ûndúdlik. Plysje hat gjin updates levere oer de saak, en de famylje bliuwt mei minimale ynformaasje fol mei geroften. Sprekend mei de media smeekte Ervin de dieders om nei foaren te kommen, en drong se oan om har fertrietende famylje ôfsluting te jaan.

De plysjetsjinst fan Calgary moat noch reagearje op media-oanfragen foar updates oer it ûndersyk, wêrtroch't de famylje yn in steat fan ûnwissichheid en langstme nei gerjochtichheid. Se hoopje dat, troch harsels yn te jaan, de persoanen dy't ferantwurdlik binne foar Glenn's dea wat frede en ôfsluting kinne bringe oan syn leafsten.

boarnen:

- Op grûn fan de ynhâld fan it artikel

- Ynformaasje fan Jim Wells