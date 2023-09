Global Healthcare Exchange (GHX) hat de yntroduksje oankundige fan GHX Credentialing Service Packages, rjochte op it streamlynjen fan it credentialingproses foar fertsjintwurdigers fan 'e sûnenssektor (HCIR's). De tsjinst biedt trije tierplannen - Goud, Platina en Diamant - om te foldwaan oan 'e ferskate behoeften fan leveransiers en har fertsjintwurdigers. Dizze beweging markeart de ynset fan GHX foar it ferienfâldigjen en optimalisearjen fan 'e credentialing-ûnderfining foar leveransiers en leveransiers fan sûnenssoarch.

It Gold-pakket biedt ferienfâldige ynchecken fia de GHX Vendormate mobile app en digitale badging, mei bewiisferwurking binnen twa wurkdagen sûnder ekstra kosten. Oanfoljende online trainingskursussen binne te keap fia 360training.

It Platinum-pakket biedt rapper ferwurking fan bewiisbrieven binnen ien wurkdei, tegearre mei tagong ta twa oanwiisde online trainingskursussen fia 360training.

It Diamond-pakket versnelt it bewiisproses binnen in rûsde omloop fan trije oeren. It jout tagong ta 13 online trainingskursussen fia 360training en hat eksklusive tagong ta in foarkarsline fan GHX Customer Care. Dit plan is foaral foardielich foar fertsjintwurdigers dy't hiaten yn oerienstimming beheare fanwegen nije of ferrinnende bewiisbrieven, om't it rappe updates en fernijings leveret en easken streamlines oer meardere sûnenssystemen of gebieten.

GHX Credentialing Service Packages hawwe as doel om credentialing prosessen te streamlynjen en te fersnellen, leveransierorganisaasjes en HCIR's te helpen by it foldwaan oan strange konformiteitsnormen. Dizze plannen biede fleksibele funksjes en priisopsjes om te foldwaan oan 'e unike behoeften fan elke ferkeaper.

Mei it grypseizoen tichterby, helpt GHX's nije tsjinstferliening HCIR's it proses fan it yntsjinjen fan aktuele grypfaksinaasjerecords te ferienfâldigjen en it behearen fan gatten yn neilibjen. Troch in oanbod fan credentialing oplossings, GHX soarget foar in effisjinte en brûker-freonlik ûnderfining foar ferkeaper organisaasjes en fertsjintwurdigers.

Definysje:

- GHX: Global Healthcare Exchange, LLC, is in bedriuw dat sûnensorganisaasjes helpt om wichtige saaklike prosessen te automatisearjen om gruttere resultaten te berikken en fergriemjende útjeften foar sûnenssoarch te ferminderjen.

boarnen:

- GHX webside

- PRNewswire