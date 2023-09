De heul ferwachte Honor 90-smartphone makket einlings syn wei nei Yndia, en tech-entûsjasters koene net mear optein wêze. De offisjele lanseardatum is oankundige as septimber 14, mei it ûntbleatingsevenemint plend foar 12:30 oere. Honor Tech hat wat yntrigearjende details oer it apparaat sakke, dat al in soad buzz hat generearre sûnt syn earste release yn Sina.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e Honor 90 is syn yndrukwekkende kamerasysteem. It sil hawwe in trijefâldige efterkamera-opset mei in skriklike 200MP, tegearre mei in 50MP-selfie-kamera oan 'e foarkant. Fotografy-entûsjasters sille grif bliid wêze mei de mooglikheden dy't dizze smartphone biedt.

Njonken syn útsûnderlike kamera sil de Honor 90 in grut Quad-Curved Floating-display sportje, dat 6.7 inch mjit. It display biedt in hege resolúsje fan 1.5K en in pykhelderheid fan 1600 nits. Fierder komt it mei in suite fan eachbeskermingsfunksjes, lykas risikofrij dimmen, dynamysk dimmen, modus mei leech blau ljocht, sirkadyske nachtwerjefte, en dimmen oanpassingen foar omstannichheden mei leech ljocht.

De Honor 90 sil rinne op MagicOS 7.1, basearre op Android 13. Dit bestjoeringssysteem belooft in seamless cross-platform en cross-device ûnderfining. MagicOS 7.1 sil kompatibel wêze mei ferskate bestjoeringssystemen, wêrtroch maklike ferbining oer ferskate apparaten mooglik is. De smartphone sil komme foarsjoen fan ferskate funksjes, ynklusyf HonorShare foar maklik dielen fan bestannen, MagicText foar tekstidentifikaasje binnen ôfbyldings, de Honor Health-app, en mear.

Wat syn beskikberens oanbelanget, sil de Honor 90 tagonklik wêze fia Amazon, dy't al in tawijd mikrosite foar it smartphone hat ynsteld. Wylst priisdetails noch net iepenbiere binne, suggerearje spekulaasjes dat it kompetitive sil wurde pleatst yn it mid-range segment.

Foar dyjingen dy't graach mear witte wolle oer de Honor 90, markearje jo kalinders foar de offisjele lansearring nije wike. Bliuw op 'e hichte foar fierdere updates, om't alle spannende details sille wurde ûntbleate tidens it ûnthullingsevenemint.

Definysjes:

- Honor 90: In nij smartphonemodel fan Honor Tech.

- MagicOS 7.1: It bestjoeringssysteem wêrop de Honor 90 sil rinne.

- Android 13: It basisbestjoeringssysteem foar MagicOS 7.1.

- Quad-Curved Floating Display: In display mei bûgde rânen oan alle fjouwer kanten.

- HonorShare: In funksje dy't it maklik dielen fan bestannen mooglik makket tusken de smartphone en PC's.

- MagicText: In funksje dy't tekst yn ôfbyldings kin identifisearje.

- Honor Health-app: In applikaasje foar sûnensrelatearre funksjes en funksjes.

boarnen:

- Honor Tech (offisjele oankundiging)

- Amazon (tawijd mikrosite foar de Honor 90)