Krij in libbenslisinsje foar Microsoft Office 2021 en online trainingskursussen foar allinich $ 49.99

As jo ​​​​sykje om jo feardigens te aktualisearjen yn Microsoft Office-apps lykas Excel, Word, of PowerPoint, is d'r op it stuit in protte beskikber. Foar mar $ 49.99 kinne jo in libbenslange lisinsje krije foar Microsoft Office 2021 en online trainingskursussen, in 79% koarting fan 'e reguliere priis fan $ 239.99.

Oars as Microsoft 365, dy't in jierabonnemint fereasket, lit dizze libbenslange lisinsje jo ien kear betelje en tagong krije ta de suite foar it libben. Mei dizze bondel krije jo in keppeling en software-lisinsjekaai om de apps op ien Windows PC te ynstallearjen. As jo ​​​​lykwols jo kompjûter yn 'e takomst opwurdearje, moatte jo in oare lisinsjekaai keapje foar dat apparaat.

Njonken de libbenslisinsje omfettet dizze deal ek de Microsoft Zero to Advanced trainingskursussen. Dizze kursussen dekke ferskate gebrûksgefallen en ark yn Excel, Word, PowerPoint en Access. Jo sille weardefolle feardigens leare lykas it brûken fan VLOOKUP en betingst opmaak yn Excel, it meitsjen fan dokumintsjabloanen en wachtwurdbeskerme bestannen yn Word, en it ûntwerpen fan boeiende diashows yn PowerPoint. Dizze feardigens binne net allinich nuttich foar persoanlike en kreative projekten, mar ek yn in profesjonele ynstelling.

Oft jo de lêste ferzje fan Microsoft Office foar Windows nedich binne of jo feardigens wolle ferbetterje mei online trainingskursussen, dizze bondel biedt beide foar in ongelooflijk lege priis. Profitearje fan dizze kâns om Microsoft Office 2021 te besit en jo kennis fan syn applikaasjes út te wreidzjen.

Boarnen: Kredyt: LearningWhilePracticing

Definysjes:

- Microsoft Office: In suite fan produktiviteitsapplikaasjes ûntwikkele troch Microsoft.

- Microsoft 365: In abonnemint-basearre ferzje fan Microsoft Office dy't tagong jout ta de lêste software-updates en ekstra funksjes.

- VLOOKUP: In funksje yn Microsoft Excel wêrmei jo in wearde yn in tabel kinne sykje en in oerienkommende wearde weromjaan út in oare kolom.

- Betingst opmaak: In funksje yn Microsoft Excel wêrmei jo sellen kinne opmaak op basis fan spesifike betingsten of kritearia.

- Dokumintsjabloanen: Foarôf ûntworpen opmaak foar it meitsjen fan dokuminten yn Microsoft Word.

- Wachtwurdbeskerme bestannen: bestannen dy't in wachtwurd nedich binne om te iepenjen of te wizigjen.

- Diashows: presintaasjes gearstald út meardere dia's dy't tekst, ôfbyldings en multimedia-eleminten kinne befetsje.