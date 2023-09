Besparje $ 1,500 op Apple's Premium M1 Max MacBook Pro hjoed allinich

As jo ​​Apple's premium M1 Max MacBook Pro sjoen hawwe, is no de perfekte tiid om jo beweging te meitsjen. As ûnderdiel fan B&H's Deal Zone-evenemint kinne jo genietsje fan in massale $ 1,500 koarting op 'e hege-ein konfiguraasje fan' e MacBook Pro 16-inch. Dit oanbod is allinich hjoed beskikber, dus mis it net.

It koartingsmodel komt yn Space Grey en is foarsjoen fan de krêftige Late 2021 M1 Max-chip, mei in 32-kearn GPU. It hat ek in romhertich 64GB oan ûnthâld en in romme 2TB SSD, en soarget derfoar dat jo oankeap takomstbestindich bliuwt.

Neffens de AppleInsider M1 MacBook Pro 16-inch Priisgids, is de priis fan B&H fan $ 2,799 de bêste dy't wy hawwe sjoen foar dizze konfiguraasje op it heechste nivo. Neist de signifikante cashkoarting biedt B&H fergees 2-dagen ferstjoering binnen de oanlizzende FS, en soarget foar in naadleaze winkelûnderfining.

Foar dyjingen dy't in Payboo-kaart hawwe, is d'r noch mear potinsjeel foar besparring. Ofhinklik fan 'e kwalifikaasje fan jo steat, kinne jo genietsje fan in weromjefte fan ferkeapbelesting of spesjale finansiering.

Neist de koarting fan MacBook Pro 16-inch, biedt B&H ek oare agressive oanbiedingen op closeout-modellen. Dizze omfetsje de M1 Max MacBook Pro 14-inch en 16-inch konfiguraasjes mei ferskate spesifikaasjes, allegear mei signifikante koartingen.

As jo ​​​​op 'e merke binne foar oare Apple-produkten, ferkenne dan de ferskate oanbiedingen dy't beskikber binne tidens de Apple Event-feesten fan dizze wike. De Apple Price Guide biedt eksklusive oanbiedingen op apparaten fariearjend fan MacBook Air oant Mac Mini. Profitearje fan dizze spesjale spesjale tiid foardat se fuort binne.

