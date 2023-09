Upgrade jo auto mei in 10-inch rearview-spegel-monteare touchscreen en dûbele kamera's

As jo ​​​​in âldere auto hawwe, kinne jo guon fan 'e nijere technologyen misse, lykas ynboude dashcams en backup-kamera's. D'r is lykwols in oplossing wêrmei jo dizze funksjes kinne genietsje op elke auto, sels vintage modellen, en tsjin in betelbere priis.

Foar mar $ 96 biedt StackSocial in deal oan op in 10-inch touchscreen mei in dashboard en reservekopykamera. Normaal priis op $ 120, dizze kit biedt ferbettere sichtberens en feiligens op 'e dyk.

Om de dashcam te ynstallearjen, montearje jo it 10-inch skerm op jo besteande rearview spegel mei rubberen mounts en riemen. De dashcam is ynboud yn 'e efterkant fan it skerm. Folgjende, plug jo it skerm yn 'e lichtere poarte fan jo auto foar macht. As lêste, montearje de reservekopykamera oan 'e efterkant fan jo auto en ferbine it snoer oan it skerm.

Ien fan 'e foardielen fan dizze kit is dat jo live ôfbyldings kinne besjen op it 10-inch skerm. Jo hawwe ek de opsje om de reservekopykamera allinich of beide kamera's tagelyk te besjen. Dit ferbetteret it sichtberens by it riden en by it manoeuvrearjen op parkearplakken.

It hawwen fan dûbele kamera's kin krúsjaal wêze yn it gefal fan in ynsidint, foaral foar fersekeringsdoelen. De kit omfettet in G-sensor dy't automatysk botsingen detektearret en fideo-opnamen opslaan op in SD-kaart (net ynbegrepen). Beide kamera's hawwe brede hoeken, 4K-opname, en mooglikheden foar nachtfisy om dúdlike bylden fan kentekenplaten en ûngemakken te garandearjen.

Derneist biedt dizze kit avansearre stimkontrôles, wêrtroch jo foto's kinne nimme, opnimmen begjinne en stopje, kamera's feroarje, of it skerm hannenfrij útsette.

Upgrade de technology fan jo auto mei dit 10-inch touchscreen op 'e efterspegel en dûbele kamera's foar in koarting.