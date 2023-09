Held Sambia Pro Handschoenen: De perfekte Mid-Season Riding Companion

As de temperatueren sakje, meitsje motorriders op it noardlik healrûn har foar op de útdagings fan it riden yn 'e kjeld. Held, in ferneamde Dútske spesjalist foar gear en apparatuer, hat in nije mid-season-opsje yntrodusearre foar riders dy't sykje nei wanten dy't de rigors fan it feroarjende waar kinne omgean - de Held Sambia Pro.

De Held Sambia Pro-handschoenen binne ûntworpen mei in sport-touring-estetyk, en kombinearje ferskate materialen en funksjes om in alsidige opsje te meitsjen dy't ideaal is foar riden yn 'e midden fan it seizoen. De wanten hawwe in palm fan kangoeroeleder foar komfort en mobiliteit, wylst in mingsel fan spandex en lear op 'e rêch fan' e hân bettere isolaasje leveret tsjin it kâlde waar. Derneist hawwe de wanten fentilearre ynserts om ademend te garandearjen yn waarmere temperatueren.

Wat feiligens oanbelanget, binne de Held Sambia Pro-handschoenen foarsjoen fan ferskate beskermjende funksjes. Fersterke platte naden fergrutsje duorsumens, wylst perforearre fingers en palmen útsûnderlike skuorresistinsje biede sûnder komfort en mobiliteit te kompromittearjen. De knibbels wurde beskerme troch in plestik shell, en de palm wurdt fersterke mei SuperFabric en Armaprotec. De wanten hawwe ek PPE-sertifikaasje krigen neffens de EN 15954:2015-standert, en soargje derfoar dat riders goed beskerme binne yn gefal fan in crash.

De wanten komme ek mei handige funksjes lykas in skermwisser op 'e wiisfinger foar ferbettere sichtberens yn útdaagjende waarsomstannichheden. Dêrneist is d'r in tactile ynfoegje op sawol de tomme en wiisfinger, wêrtroch riders touchscreen-apparaten kinne brûke sûnder har wanten te ferwiderjen. De wanten hawwe in klittenband tightening manchet foar in feilige fit, en riders kinne kieze tusken de koarte K ferzje en de lange L ferzje basearre op harren foarkar en riding behoeften.

Beskikber yn swart en griis, de Held Sambia Pro-handschoenen foldogge oan ferskate stylfoarkarren. Riders kinne selektearje út in breed oanbod fan maten, soargje foar in noflike en feilige fit foar ferskillende hân maten. Mei in priiskaartsje fan $139.99 USD, biede dizze wanten in oantreklik lykwicht tusken betelberens en kwaliteit, wêrtroch't se in oansprekkende kar binne foar motorfytsentûsjasters dy't sawol styl as funksjonaliteit sykje.

Oer it algemien binne de Held Sambia Pro-handschoenen de perfekte reedrider yn 'e midden fan it seizoen. Mei har kombinaasje fan komfort, mobiliteit, feiligensfunksjes en stylich ûntwerp kinne riders mei fertrouwen de dyk reitsje en genietsje fan har motorfytsreizen, sels yn it kâldere waar.

