GE Aerospace's Sensiworm: de takomst fan ynspeksjes en reparaasjes fan jetmotoren

GE Aerospace hat in baanbrekkende technology yntrodusearre dy't de manier wêrop jetmotoren wurde ynspekteare en repareare kinne revolúsjonearje. De Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) is in wjirmachtige robot dy't fungearret as in ekstra set eagen en earen foar tsjinstoperators, wêrtroch effisjinter en minder invasive ynspeksjes en reparaasjes mooglik binne.

Krekt as hoe sêfte robotika pasjintoperaasjes hat omfoarme, is de Sensiworm fan doel minimaal yngripende ynspeksjes oan te bieden en sels yn 'e takomst sels reparaasjes út te fieren. Mei syn sêfte en konforme ûntwerp kin it krûpe oer ferskate motordielen, ynklusyf rotearjende wynturbineblêden, en live fideo en real-time gegevens oerjaan oer de tastân fan 'e motorkomponinten.

De foardielen fan 'e Sensiworm geane fierder as syn fermogen om oer motordielen te bewegen. Útrist mei suction-cup fuotten, it kin oerwinne obstakels en navigearje nei dreech te berikken gebieten dy't oars soe wêze ûnberikber. It kin ek de dikte fan thermyske barriêrecoatings mjitte en gaslekken detectearje.

GE Aerospace ûntwikkele de Sensiworm fia SEMI Flex Tech, in publike / partikuliere koalysje finansierd troch it Amerikaanske leger dy't him rjochtet op it fuortsterkjen fan fleksibele elektroanika. Wylst it artikel gjin details jout oer it hjoeddeistige ûntwikkelingsstadium fan 'e masine, markeart it de potensjele foardielen dy't it koe bringe oan' e loftfeartyndustry.

Troch ynspekteurs praktysk ûnbeheinde tagong te krijen ta de motor sûnder dizze te demontearjen, koe de Sensiworm de downtime foar ynspeksje en reparaasjes signifikant ferminderje. GE foarsjocht in takomst wêr't dizze robotyske ynnovaasje in yntegraal diel wurdt fan loft-romtetechnyk, wêrtroch flugger en effisjinter tsjinst fan fleantugen mooglik makket.

Hoewol de spesifike tiidline foar ynset op it fjild bliuwt ûnbekend, de Sensiworm fan GE Aerospace fertsjintwurdiget in kânsrike foarútgong op it mêd fan ynspeksjes en reparaasjes fan jetmotoren. Mei syn kombinaasje fan sêfte robotika, avansearre sensingmooglikheden, en mooglikheden foar autonome reparaasjes, hat de Sensiworm it potensjeel om de loftfeartyndustry te transformearjen en fleantúchûnderbrekking te minimalisearjen.

Boarne: Dit artikel is basearre op ynformaasje fan 'e demonstraasje fan GE Aerospace en de offisjele webside fan it bedriuw.