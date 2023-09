Gargoyles Remastered Set foar Multi-Platform Release

Disney Games en ûntwikkelder Empty Clip Studios hawwe de releasedatum oankundige foar Gargoyles Remastered, in oplibbing fan it klassike '90s side-scrolling platfoarm aventoerespultsje. It spul sil op oktober 19 lansearje foar PlayStation 4, Xbox One, Switch, en PC fia Steam en GOG, priis op $ 14.99.

Gargoyles Remastered biedt in ferbettere gamingûnderfining, mei ferbettere fisuele, animaasjes en lûdseffekten dy't binne ynspireare troch de leafste animearre searje. Fans fan 'e show en retro-gaming-entûsjasters sille de oandacht foar detail wurdearje om de wrâld fan Gargoyles ta libben te bringen.

Spilers sille de rol fan Goliath oannimme, de lieder fan 'e Gargoyles, wylst se op in epyske reis begjinne om de wrâld te rêden fan ferneatiging. Goliath hat ongelooflijke krêft, de mooglikheid om stiennen tuorren te skaaljen, en skerpe klauwen om fijannen te ferslaan. It behearskjen fan oanfallen yn 'e loft en fjochtsjen fan hân-oan-hân sil essensjeel wêze yn' e non-stop aksje-gameplay.

Ien fan 'e wichtichste skaaimerken fan Gargoyles Remastered is de mooglikheid om naadloos te wikseljen tusken moderne grafiken ynspireare troch de animearre searje en in klassike 16-bit modus dy't docht tinken oan it orizjinele spultsje. Dit jout spilers de mooglikheid om te belibje it spul yn hokker styl se leaver.

Njonken de grafyske opsjes omfettet Gargoyles Remastered nije funksjes lykas prestaasjes en gameplay werom, wêrtroch spilers har ûnderfining kinne oanpasse oan har smaak. De orizjinele soundtrack is ek remastered, taheakke oan it immersive aventoer.

Fans kinne in trouwe rekreaasje fan it orizjinele spultsje ferwachtsje, mei tafoege ferbetterings en moderne funksjes dy't Gargoyles Remastered in must-play meitsje foar sawol fans fan 'e animearre searje as retro-gaming-entûsjasters.

boarnen:

