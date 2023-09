Garena Free Fire: Hoe kinne jo fergees beleanningen krije mei koaden ynlosse

Beleanne wurde stimulearret jo altyd foar it ferbetterjen, foaral as it giet om gaming. Garena Free Fire, in populêr Battle Royale-spiel, begrypt dit en biedt har spilers konstant spannende kânsen om fergees items yn-spultsje te fertsjinjen.

Elke dei, Garena Free Fire releases ferlossingskoades dy't spilers kinne brûke om in ferskaat oan beleanningen te sammeljen, ynklusyf skins, wapens, kostúms, en mear. Dizze koades binne jildich foar in beheinde tiid, meastentiids tusken 12 oan 18 oeren.

Om jo freebies te claimen, folgje dizze ienfâldige stappen:

Stap 1: Besykje de offisjele Garena Free Fire-ferlossingsside op https://reward.ff.garena.com/en

Stap 2: Oanmelde mei jo Facebook, Google, Twitter, of VK akkount details

Stap 3: Kopiearje en plakke de ferlossingskoades yn it oanwiisde tekstfak, klik dan op de befêstigjende knop om troch te gean

Stap 4: Nei befêstiging sil in dialoochfinster ferskine foar cross-checking. Tap op 'OK' om troch te gean

Stap 5: De koades wurde mei súkses ferlost, en jo kinne no sammelje jo beleannings yn de yn-spultsje mail seksje.

Hjoed hawwe jo de kâns om in fergese Gilded Mask te winnen, lykas ek spannende nije bondels en skins. Unthâld lykwols om moarn opnij te kontrolearjen foar mear fergese beleanningen.

Boarne: Garena Free Fire

Definysjes:

- Koades ferlosse: Spesjale koades levere troch spultsje-ûntwikkelders wêrmei spilers fergees items of bonussen yn-spultsje kinne opeaskje.

- Skins: Kosmetika dy't it uterlik fan wapens, karakters of oare objekten yn in spultsje feroarje.

- Bundels: In samling items yn it spultsje ferkocht tegearre as in pakket.

- Mail yn it spultsje: In seksje binnen it spultsje wêr't spilers berjochten, beleanningen en oare items kinne ûntfange.